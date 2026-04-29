Aktualisierung DGUV Information 205-040: Brandschutz Prüffristen

Im März 2026 wurde eine novellierte Fassung der DGUV Information 205-040 „Wiederkehrende Prüffristen im Brandschutz“ veröffentlicht. Insbesondere die Begleitdokumente zu Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Löschanlagen sowie Rauch- und Feuerschutzabschlüssen sind in der neuen Version umfänglich aktualisiert und erweitert.

Um die dauerhafte Funktion von Brandschutzeinrichtungen zu gewährleisten, wird ihre wiederkehrende Prüfung und Instandhaltung in zahlreichen Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Regeln gefordert. Die DGUV Information 205-040 „Wiederkehrende Prüffristen im Brandschutz“ gibt einen kompakten Überblick über alle relevanten gesetzlichen und normativen Anforderungen. Somit liefert sie den Unternehmen und Sicherheitsverantwortlichen eine umfassende Orientierung für eine rechtssichere und professionelle Umsetzung des Brandschutzes im Betrieb. Im März 2026 erschien eine aktualisierte und erweiterte Version der 2022 erstmals veröffentlichten DGUV Information. Sie wurde damals neu konzipiert, eine Vorgängerversion im eigentlichen Sinne gab es nicht. Die darin enthaltenen Informationen waren vorher unter anderem teilweise Bestandteil der BGI/GUV-I 5182 „Brandschutzhelfer“ und der DGUV Information 205-001 „Betrieblicher Brandschutz in der Praxis“.

Die wichtigsten Neuerungen

Der Fokus der vorliegenden neuen Publikation liegt weiterhin auf der korrekten Umsetzung der Brandschutzordnung sowie der Flucht- und Rettungspläne. Darüber hinaus wird die Prüfung und Instandhaltung von Brandschutzeinrichtungen konkret erläutert.

Es hat in der neuen Version folgende wichtige Neuerungen im Vergleich zur Vorgängerpublikation gegeben:

Die Begleitdokumente zu Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Löschanlagen sowie Rauch- und Feuerschutzabschlüssen wurden angepasst.

Die Unterlagen sind nur noch digital als PDF-Download verfügbar, um schnelle Aktualisierungen der Tabellen zu gewährleisten.

DGUV Informationen als wichtige Ratgeber

Generell ist es Zweck der DGUV Informationen, Arbeitgeber, Verantwortliche und Beschäftigte durch thematische Übersichten, Praxisbeispiele und Empfehlungen bei der Umsetzung von Arbeitsschutzvorschriften und einschlägigen Schutzmaßnahmen zu unterstützen. Sie wollen sowohl Sicherheitsexperten als auch Laien die oft sehr komplexen Regeln des deutschen Arbeitsschutzsystems verständlich aufbereiten.