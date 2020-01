Keine Urteil mehr nötig, nach außergerichtlichem Kostenvergleich

Egal, wie das lange Ringen um den Brexit ausgeht – über kurz oder lang wird Großbritannien aus der EU austreten. Nach derzeitigem Stand ist aber unklar, ob dies schon am 31.10.2019 der Fall sein wird. Sicher ist nur, dass es zahlreiche Konsequenzen für das operative Tagesgeschäft geben wird, auf die Ihr Unternehmen reagieren muss. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die anstehenden Änderungen in der Sonderveranstaltung zu den Bereichen Steuerrecht, Zollrecht sowie Import-, Export- und Versandabwicklung, so dass Sie Ihre Geschäfte auch nach dem Brexit reibungslos fortführen können.

