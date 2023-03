Die zehn größten Herausforderungen für den Mittelstand

Mittelständische Unternehmen müssen zahlreiche Herausforderungen bestehen. Welche Themen fordern sie in den nächsten Jahren besonders? Eine aktuelle Studie gibt einen Einblick und zeigt, wie relevant das Thema Nachhaltigkeit wird.

Die vergangenen Jahre waren für Unternehmen alles andere als einfach. Entscheider müssen immer schneller auf neue Entwicklungen reagieren. Fachkräfte sind rar. Und die Corona-Pandemie sorgte für viele Unsicherheiten.

Angespannte Kostensituation

Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ist das Thema Energieverbrauch und Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus gerückt. Die Preise für Strom und Gas sind erheblich gestiegen. Probleme in Lieferketten verschärfen in vielen Firmen die sowieso bereits angespannte Kostensituation. Welche Themen sind die größten Sorgenkinder für den Mittelstand? Dieser Frage geht eine aktuelle Analyse auf den Grund.

Für die Studie "ESG-Strategie und Berichterstattung – Status und Umsetzung im deutschen Mittelstand" der Beratungsgesellschaft PwC wurden knapp 170 mittelständische Unternehmen mit dem Schwerpunkt verarbeitendes Gewerbe befragt. Davon erzielte knapp die Hälfte einen Umsatz von unter 200 Mio. Euro, gut die Hälfte erwirtschaftete mehr als 200 Mio. Euro. Im Fokus der Befragung standen Vertreter aus dem Unternehmensbereich Nachhaltigkeit (48 %), der Geschäftsleitung (23 %) und dem Finanzwesen/Controlling (13 %).

Die 10 wichtigsten Herausforderungen

In der Analyse werden die zehn wichtigsten Herausforderungen in den nächsten Jahren für den Mittelstand identifiziert:

Energiebeschaffung/-kosten (70 %) Fachkräftemangel (66 %) Rohstoffpreise/-knappheit (63 %) Lieferketten (61 %) Transformation zu nachhaltigem Unternehmen (60 %) Digitalisierung/neue Technologien (58 %) Zukunftsfähigkeit/Resilienz (50 %) Cybersicherheit (44 %) Erfüllung von ESG-Berichtspflichten (43 %) Entwicklung neuer Geschäftsmodelle/Innovationsmanagement (34 %)

Nachhaltigkeit rückt in den Fokus

Blickt man auf die zehn identifizierten Themen, fällt auf, dass nachhaltige Aspekte zur großen Herausforderung der Zukunft werden. Dies gilt sowohl für den Ressourcenverbrauch von Energie und Rohstoffen, den Wandel zum nachhaltigen Unternehmen als auch die gesetzlichen Verpflichtungen im Reporting. Durch die Pläne der EU nehmen die gesetzlichen Verpflichtungen in den nächsten Jahren erheblich zu. Das fordert die Compliance, denn die Umsetzung ist alles andere als einfach.

Lesen Sie dazu auch: Unternehmensberichterstattung durch CSRD im Wandel

Energiekrise bestimmt Agenda

Betrachtet man die Studienergebnisse nach Unternehmensgröße, dann wird deutlich, dass insbesondere die Energiepreise für kleinere mittelständische Unternehmen (77 %) noch brisanter sind. Die Energiekrise scheint sich hier noch deutlicher bemerkbar zu machen.

Unternehmen müssen sich also in Zukunft noch mehr Gedanken über ihre ESG-Aktivitäten machen. Das Thema Nachhaltigkeit ist jedoch keine reine Pflichtübung. Eine erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie wird zum Wettbewerbsfaktor.





Nachhaltigkeitsthemen erhöhen den Druck in Krisenzeiten

Industrieunternehmen haben Nachholbedarf bei ESG-Ratings

