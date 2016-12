19.04.2016 | News Sachsen-Anhalt

Neue Online-Bezahlung für Kommunen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Ein neues Online-Bezahlverfahren soll Menschen und Kommunen in Sachsen-Anhalt den Verwaltungsalltag erleichtern. Hundesteuer, Bußgelder und sonstige Gebühren können so per Mausklick am heimischen Computer überwiesen werden.mehr