Gebühren für das Basiskonto der Deutschen Bank war zu hoch

Der Gesetzgeber will mit dem Basiskonto einkommensschwachen Personen einen Kontozugang ermöglichen. Bild: Frank Schulte ⁄ pixelio

Um Menschen, die kein regelmäßiges Einkommen haben, die Teilhabe am Zahlungsverkehr und am Wirtschaftsleben zu ermöglichen, führte der Gesetzgeber in 2016 den gesetzlichen Anspruch auf das Basis-Girokonto (oder „Jedermanns-Konto“) ein. Banken verlangen hierfür hohe Gebühren, die sie mit einem Mehraufwand rechtfertigen. Der BGH entschied, dass das Basiskonto nicht zu teuer sein darf.