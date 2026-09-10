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Digitalisierung

Studie zu Niedersachsens Kommunen: Technik nicht das vorrangige Problem bei Digitalisierung

Ein dreijähriges Projekt hat 250 niedersächsische Kommunen bei der Digitalisierung begleitet. Der Abschlussbericht der Studie „Digitale Kommune Niedersachsen“ wurde Ende August 2026 vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen deutlich: Die größten Herausforderungen liegen nicht in erster Linie in der technischen Umsetzung, sondern vielmehr in der Organisation sowie zu knappen finanziellen und personellen Ressourcen.
Euromuenzen, Cents, nah
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Beamtenbesoldung

Gewerkschaften fordern Entscheidung der niedersächsischen Landesregierung über Beamtenbesoldung

Beim Bundesverfassungsgericht ist ein Verfahren über die Besoldung niedersächsischer Landesbeamter anhängig. Bis zur Entscheidung kann es noch dauern - Gewerkschaften fordern nun ein Handeln der Landesregierung auf der Grundlage eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts, das im Oktober 2018 die Besoldung einiger Gruppen von Landesbeamten in den Jahren 2005 bis 2012 und 2014 als zu niedrig angesehen hatte.
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