Pflegekammerbeiträge in Niedersachsen werden abgeschafft

Bild: Corbis Pflegekräfte werden in Niedersachsen weiterhin Mitglied in der Pflegekammer sein, müssen aber keine Beiträge mehr entrichten.

Die niedersächsische Landesregierung hat beschlossen, dass die Mitgliedschaft in der umstrittenen Pflegekammer zukünftig kostenlos sein soll. Bereits gezahlte Beiträge werden an die Mitglieder zurückgezahlt. Außerdem beschloss die Landesregierung, in der Justiz und im Strafvollzug zusätzliche Stellen zu schaffen sowie Förderungen im Kinderschutz und in der Landwirtschaft auszubauen.