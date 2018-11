Die amtsangemessene Alimentation gehört zu den Grundsätzen des Berufsbeamtentums aus Art. 33 Abs. 5 GG Bild: Tim Reckmann ⁄ www.pixelio.de

Mehrere Besoldungsgruppen wurden in Niedersachsen zu niedrig bemessen. So erhielten Beamten der Besoldungsgruppen A 8, A 9, A 11 und A 12 in bestimmten Jahren zu wenig Geld – so das Bundesverwaltungsgericht. Über zwei Verfahren hat noch das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden.