Öffentliche Verwaltung

22.11.2016 | News E-Government

Digitalisierung in der Verwaltung soll beschleunigt werden

Bild: Corbis

In der öffentlichen Verwaltung soll die Einführung eines flächendeckenden E-Governments vorangetrieben werden. Der Beamtenbund dbb mahnt in dem Zusammenhang an, die Beschäftigten an allen Prozessen im Zusammenhang mit der Digitalisierung zu beteiligen. mehr