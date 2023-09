Smarte Stadtentwicklung und Digitalisierung in Lübeck

Mit der ganzheitlichen Strategie der „Smart City Region“ wollen die Stadt Lübeck und ihre Verwaltungen digitale Vorreiter in Deutschland werden. Die gesamte Stadtentwicklung wird dabei digitalisiert und Menschen, Projekte, Informationen sowie Themen vernetzt. Der soziale Aspekt der Entwicklung steht dabei im Fokus. Neuestes Pionierprojekt: Die „Smart City Family“, deren „Familienmitglieder“ den Lübeckern per Videos die Vorteile der Digitalisierung vorstellen.

Mit der Verabschiedung der 1. Fortschreibung der Digitalen Strategie durch die Lübecker Bürgerschaft im Februar dieses Jahres wurde ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur „Smart City Region Lübeck“ getan. Oberstes Ziel dieser digitalen Stadtentwicklungsstrategie ist es, die Lebensqualität in der Hansestadt zu erhöhen, die Modernisierung der Verwaltung voranzutreiben sowie den nachhaltigen Einsatz von Ressourcen und die Stärkung des Wirtschaftsstandortes zu erreichen. Die digitale Strategie gibt dabei die Richtung für eine ganzheitliche Stadtentwicklung vor und will alle Themen, Akteure, Experten und Maßnahmen intelligent miteinander vernetzen, um gemeinsam Lösungen zu finden.

Smart-City-Plattform

Zu den Bausteinen der Smart City gehört das Informationsportal „ Smart-City-Plattform“. Auf dieser Plattform lassen sich schnell und unkompliziert Antworten finden auf Fragen wie: Wo kann ich in Lübeck oder Travemünde parken? Wie ist das aktuelle Fußgängeraufkommen in der Innenstadt? Wie ist die Wassertemperatur an den Badestellen? Wo gibt es Hunde-Auslaufflächen, E-Ladesäulen, Behindertenparkplätze, Sitzbänke und Fahrradreparatur-Stationen?

Dazu hat die Hansestadt einen interaktiven Online-Stadtplan entwickelt, der eine große Anzahl von Daten aus der Stadt und der Verwaltung zusammenfasst und den Nutzern aktuelle Informationen rund um die Uhr liefert.

Beispiel Wassertemperatur: Mittels Sensoren werden die Temperaturen kontinuierlich gemessen und mit Hilfe des sogenannten LoRaWAN-Funknetzes an das Geoportal der Smart-City-Plattform im Geoportal übertragen, wo die Daten ständig abrufbar sind.

Social Smart City

Darüber hinaus behauptet Lübeck, dass es deutschlandweit die einzige Stadt sei, die mit dem Projekt „Social Smart City“ die sozialen Aspekte der digitalen Transformation ins Zentrum stellt. Hierzu gehören die „digitalen Anlaufstellen“ in den einzelnen Stadtteilen, um die digitale Teilhabe im Alter zu sichern und gezielt ältere Zielgruppen anzusprechen. Aber auch andere „stille“ Gruppen wie Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Migrationshintergrund sollen über diese Anlaufstellen einbezogen werden.

Smart City Family

Ganz neu und deutschlandweit tatsächlich einmalig ist die „Smart City Family“. Bei diesem Video-Projekt verdeutlichen Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt in kurzen „Erklärvideos“ den Mehrwert der Digitalisierung – heruntergebrochen in jeder Folge auf bestimmte Themen und teilweise auch auf bestimmte Interessengruppen bzw. Personenkreise. Die Videos mit den „smarten Influencern“ werden aktuell gedreht und die ersten acht Folgen können ab 6. November online angesehen werden. Geplant sind zunächst einmal 20 Folgen.

Weitere Informationen unter: www.luebeck.de/de/stadtentwicklung/smart-city-luebeck