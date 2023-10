Bundesrechnungshof kritisiert bisherige Umsetzung des OZG

Bild: hd-design/ stock.adobe.com Die Digitalisierung der Verwaltung geht deutlich zu langsam voran.

Die Digitalisierung der deutschen Verwaltungen kommt viel zu langsam voran, bemängelt der Bundesrechnungshof in einem jetzt veröffentlichten Beratungsbericht an den Haushaltausschuss des Deutschen Bundestages. Einen gewichtigen Grund für die schleppende Umsetzung sieht der Bericht in der bislang zu passiven Haltung des Bundesinnenministeriums, das seine Steuerungsrolle zukünftig entschiedener wahrnehmen müsse.