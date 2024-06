Fachkräftemangel öffentlicher Dienst Wege aus der Krise

Bild: AdobeStock/Robert Kneschke Ohne genügend Personal kann der öffentliche Dienst seine Aufgaben nicht erfüllen.

Die Gesellschaft altert und das Erwerbspersonenpotential sinkt dramatisch. In den Behörden wird gleichzeitig in 15 Jahren knapp die Hälfte der aktuell Beschäftigten fehlen. Employer Branding allein wird da keine Rettung sein. Was dann? Vier Strategien, wie der öffentliche Dienst bestehen kann.