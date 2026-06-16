Dr. Stefan Döring

Dr. Stefan Döring

HR-Experte und Unternehmensberater

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Dr. Stefan Döring baute als kommunaler Beamter früh das Personalmarketing "seiner" Behörde zum Best Practice auf. Seitdem hat er im Nebenamt zahlreiche Organisationen des Public Sectors erfolgreich im Employer Branding und bei allen Themen rund um die Personalgewinnung unterstützt. Als gefragter Speaker setzt er maßgebliche Impulse für ein besseres Personalmanagement.

In den letzten Jahren engagiert sich Dr. Stefan Döring in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und ist Experte zu neuen Arbeitsformen unter dem Stichwort New Work. 2018 wurde er für den New Work Award nominiert und 2019 stand er auf der Shortlist des HR Excellence Awards. Regelmäßig veröffentlicht er Beiträge unter https://stefandoering.net/.

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55 Artikel von diesem Autor

Warum Employer Branding gerade in der Krise entscheidend ist
Smiling senior businesswoman in glasses conversing with a colleag
News 16.06.2026 Employer Branding

Kriselt die Wirtschaft, gilt der öffentliche Dienst als sicherer Hafen. Doch geht es den Unternehmen schlecht, fehlt es auch an Einnahmen in die öffentlichen Kassen. Die aktuelle Haushaltslage zwingt viele Kommunen, Behörden und Eigenbetriebe zu Einsparungen. Wer jetzt denkt, dass das Thema Employer Branding pausieren kann, begeht einen fatalen Fehler. 3 Argumente, warum sich gerade in der Krise der wahre Wert einer starken Arbeitgebermarke zeigt.

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5 Tipps für eine Arbeitgebermarke, die den Unterschied macht
Menschen in Gespräch zwischen zwei Meetings
News 05.05.2026 Employer Branding

Im Wettkampf um die besten Talente gilt es, sich positiv von der Konkurrenz abzuheben. Im Employer Branding soll daher ein Alleinstellungsmerkmal definiert werden, das Bewerber überzeugt. Vielen Arbeitgebern im öffentlichen Dienst gelingt dies nicht. Es fehlt ein klares Argument, mit dem sie sich von der Konkurrenz abheben. Diese 5 Tipps helfen.

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Die Leistungslüge
Gleichgewicht Waage
News 26.01.2026 Arbeitsverhältnis

„Wir müssen wieder mehr arbeiten!“ In der aktuellen wirtschaftlichen Krise werden mit solchen Aussagen lautstark mehr Leistung und Einsatz gefordert. Damit verbunden ist das Versprechen, dass wirtschaftlicher Erfolg, die Finanzierung unserer Sozialsysteme oder der Erhalt des Arbeitsplatzes nur von einem verstärkten Einsatz der Beschäftigten abhängen. Das Problem ist jedoch, dass die Menschen dieser Lüge nicht mehr glauben. Ein Aufruf zu einem ehrlicheren Umgang mit „Leistung“.

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Online-Dienste, die keiner nutzt
Frau tippt am Handy
News 03.11.2025 Digitalisierung der Verwaltung

Nach OZG und der Bereitstellung von Online-Diensten ist „Flächendeckung“ das neue Schlagwort der Verwaltungsdigitalisierung. Um endlich voranzukommen, sollen die vorhandenen digitalen Angebote nun auch flächendeckend von den Behörden angeboten werden. Was man übersieht: Das Vorhandensein eines Online-Dienstes bedingt nicht unbedingt dessen Nutzung!

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Der perfekte Stellentitel in der Stellenausschreibung
We want you
News 23.10.2025 Recruiting im öffentlichen Dienst

Der Stellentitel ist das Aushängeschild jeder Stellenausschreibung – und oft der erste Stolperstein. Er ist das erste, aber oft auch das letzte, was potenzielle Bewerber lesen, bevor sie schnell weiterscrollen. Gerade im öffentlichen Dienst, wo Ausschreibungen durch formale Sprache geprägt sind, macht ein präziser und ansprechender Titel den entscheidenden Unterschied – sowohl für die Reichweite als auch für die Wahrnehmung der Arbeitgebermarke.

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Lieber ehrlich schlecht als gelogen gut: Das bessere Employer Branding
lächelnder bärtiger Mann mit Brille
News 28.07.2025 Employer Branding

Employer Branding bleibt – auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten – ein zentrales Thema in Personalabteilungen. Nicht nur im öffentlichen Dienst ist der Fachkräftemangel unverändert hoch. Auch das Absinken des Erwerbspersonenpotenzials trifft öffentlichen Dienst und Wirtschaft gleichermaßen. Die Folge: Immer mehr Arbeitgeber versuchen, mit einer möglichst perfekten Arbeitgebermarke Talente zu gewinnen. Doch genau dieser Perfektionismus ist der falsche Weg.

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Bürokratieabbau – wie er wirklich funktionieren kann
Schrank voller Hängeregister-Ordner
News 08.05.2025 Modernisierung der Verwaltung

Bürokratieabbau als dringende Forderung der Wirtschaft, Thema von Forschung, Beiräten und Initiativen sowie Zielsetzung der neuen Bundesregierung. Das Thema ist hoch aktuell. Schon wieder und immer noch. Denn Bürokratieabbau ist alles andere als neu. Tatsächlich ist bisher erstaunlich wenig passiert. Zeit nach Gründen zu suchen und aufzuzeigen, wie Bürokratieabbau dieses Mal tatsächlich funktionieren kann.

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Teilzeitkrankschreibung – ein Gewinn für Arbeitnehmer und Arbeitgeber?
Grippe Krankheit Schnupfen Krank Arbeitsunfähigkeit Homeoffice
News 13.01.2025 Arbeitsunfähigkeit

Arbeiten trotz Krankheit? In Deutschland eher nicht. Der Gedanke an Teilzeitkrankmeldung allein ist mindestens ungewöhnlich. Dabei kann Teilzeitkrankschreibung ein Gewinn sein. Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

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Flexibilität weiter denken
Mann schreibt auf Post-its an Glaswand
News 16.12.2024 Personalführung

Die Zeiten sind schnelllebig. Es gilt flexibel zu sein. Diese Anforderung wird an Mitarbeiter, Personalabteilungen und Organisationen gleichermaßen gerichtet. Das jeweilige Verständnis von Flexibilität im Arbeitsleben geht aber weit auseinander. Dabei wäre es wichtig, sich auf eine Basis zu verständigen, um die Vorteile der Flexibilität gemeinsam zu nutzen und Konflikte zu vermeiden.

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Lasst sie einfach ihren Job machen!
Tipp 4: Starten Sie ein Projekt zur Büroverschönerung.
News 02.10.2024 Personalbindung

Das Arbeiten im öffentlichen Dienst vermittelt Sinn. Weil man für die Menschen der Region arbeitet und nicht für den Shareholder Value. Wie bei vielen anderen Kollegen ist das auch meine Motivation. Aber reicht das heute noch, um Personal zu gewinnen, zu halten und vor allem dauerhaft zu motivieren?

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Ist der Fachkräftemangel zu Ende?
Fernglas Mann Aussicht Ausblick Prognose
News 24.09.2024 Chancen in der Krise

Für den öffentlichen Dienst waren Wirtschaftskrisen immer schon der Zeitpunkt, Personal einzustellen. Ist das diesmal auch so? Braucht es die teure Employer Branding Kampagne nicht mehr? Erste Stimmen werden in diesem Sinne laut. Eine Analyse.

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Öffentliche Verwaltung ohne Personal? 4 Wege aus der Krise!
Großraumbüro Büro leer
News 21.06.2024 Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst

Die Gesellschaft altert und das Erwerbspersonenpotential sinkt dramatisch. In den Behörden wird gleichzeitig in 15 Jahren knapp die Hälfte der aktuell Beschäftigten fehlen. Employer Branding allein wird da keine Rettung sein. Was dann? Vier Strategien, wie der öffentliche Dienst bestehen kann.

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Steigst du noch auf oder machst du schon Karriere?
Geschäftsfrau die eine Treppe hochsteigt
News 22.02.2024 Personal

Die Karriereleiter erklimmen, aufsteigen, befördert werden. Die Logik hierarchischer Organisationen sieht zwangsweise den Aufstieg vor. Die Symbole der dann erreichten Karrierestufe sind Macht, die Größe des Büros, der Parkplatz für den Firmenwagen oder die neueste IT-Ausstattung. Aber die Arbeitswelt hat sich längst weiterentwickelt. New Work stellte die klassische Karriere in Frage. Hierarchien werden abgebaut und viele wollen auch nicht mehr „nach oben“. Die Menschen erwarten alternative Angebote. Höchste Zeit für ein neues Verständnis von Karriere.

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Personalerhalt, aber wie? Vorschläge für mehr Bindung
Team Hände Tisch
News 18.12.2023 Personalbindung

Dass Retention heute einen enormen Stellenwert hat, ist inzwischen in den Personalabteilungen angekommen. Der Druck auf Personaler und Führungskräfte ist hoch, das Personal zu halten. Händeringend wird nach Maßnahmen gesucht, die zum Bleiben motivieren. Gleichzeitig erlebe ich eine große Unsicherheit bei der Frage, wie das gehen soll. Hier einige Vorschläge.

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Push Government – Verwaltungsdigitalisierung, die wirkt
Computer und Wolke vor blauem Hintergrund
News 22.11.2023 E-Government

Im Zuge der Digitalisierung des öffentlichen Dienstes wird immer öfter von Push Government gesprochen. Dahinter verbirgt sich nicht weniger als eine Revolution des Verwaltungshandelns und ein gewaltiger Turbo für die Digitalisierung. Endlich stehen nicht Anträge und Online-Services im Fokus, sondern der Mensch. Aber was bedeutet Push Government konkret?

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Arbeitgebermarke und dann? Wie Employer Branding wirkt!
Apps
News 10.11.2023 Personalmarketing

Marken gibt es viele. Sie begegnen uns täglich hundertfach in analoger und digitaler Werbung. Die meisten bleiben nicht im Gedächtnis. Weil sie beliebig und austauschbar sind. Das trifft auch auf Arbeitgebermarken zu. Viel Engagement in einem langen Employer Branding Prozess und zahlreiche Personalmarketingaktionen scheinen zu verpuffen. Ratlosigkeit macht sich breit. Folgende Tipps helfen, die Orientierung nicht zu verlieren.

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Pre-Boarding als Erfolgsfaktor im Fachkräftemangel
Onboarding Einarbeitung Kollege
News 01.08.2023 Onboarding

Bislang war das Onboarding etwas, was an Tag 1 beginnt und die Einarbeitung des neuen Beschäftigten zum Ziel hat. Checklisten waren die Regel, aber auch die völlige Überfrachtung der ersten Arbeitstage mit administrativen Themen. Heute herrscht Fachkräftemangel und mit viel Aufwand wird Personalmarketing und Recruiting betrieben. Der Einstieg sollte da tunlichst optimal verlaufen.

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Acht alternative Zielgruppen: Erfolgreich rekrutieren statt Mangelverwaltung
Vorurteile im Recruiting Geschlecht
News 24.07.2023 Personalmarketing

Im öffentlichen Dienst fehlen Fachkräfte, vor allem in den Gesundheits- und Pflegeberufen, bei der IT und Ingenieuren, aber auch in den klassischen Verwaltungsberufen. Unser Gastautor Dr. Stefan Döring nennt acht Zielgruppen, die besser erschlossen werden sollten und den Fachkräftemangel lindern könnten.

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Fünf Tipps für erfolgreiche Behördenkommunikation
Social Media
News 06.06.2023 Einsatz sozialer Medien

Anfragen nach Workshops, vermehrt Vorträge auf Kongressen und eine steigende Anzahl an Stellenanzeigen im Bereich Social Media sind Indizien, dass Behörden ihre Kommunikation besser aufstellen wollen. Ein guter Zeitpunkt für fünf Tipps, um Behördenkommunikation erfolgreich auf Höhe der Zeit zu managen.

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Führung braucht eine (R)Evolution!
Führungskräfte in der Schulung
News 11.04.2023 Personalführung

Wenn Organisationen fit für die Zukunft gemacht werden sollen, müssen die Grundsätze für Führung und Zusammenarbeit komplett neu gedacht werden. Dafür plädiert unser Autor Stefan Döring.

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