Dr. Stefan Döring baute als kommunaler Beamter früh das Personalmarketing "seiner" Behörde zum Best Practice auf. Seitdem hat er im Nebenamt zahlreiche Organisationen des Public Sectors erfolgreich im Employer Branding und bei allen Themen rund um die Personalgewinnung unterstützt. Als gefragter Speaker setzt er maßgebliche Impulse für ein besseres Personalmanagement.

In den letzten Jahren engagiert sich Dr. Stefan Döring in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und ist Experte zu neuen Arbeitsformen unter dem Stichwort New Work. 2018 wurde er für den New Work Award nominiert und 2019 stand er auf der Shortlist des HR Excellence Awards. Regelmäßig veröffentlicht er Beiträge unter https://stefandoering.net.