Digitalisierung von Verwaltungsleistungen

OZG 2.0: Neue Studie erkennt nur wenig Bewegung bei Online-Diensten

News 03.02.2026 | 06:15 Uhr
Dr. Joerg Hensiek
Dr. Joerg Hensiek
 Journalist und PR-Berater, Schwerpunkte Arbeitsschutz, Forst- und Holzwirtschaft
Neue Studie erkennt nur wenig Bewegung bei Online-Diensten
Bild: Haufe Online Redaktion Ergebnis einer aktuellen Studie: Die Diskrepanz zwischen den eigentlichen Zielen des OZG und der Realität der Verwaltung ist nach wie vor sehr groß.

Eine aktuelle Studie der Meinungsplattform Verivox zeigt auch für den Beginn 2026 eine weiterhin schleppende Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) auf, insbesondere bei den Kommunen. Seit Januar 2025 seien gerade einmal neun vollständig digitalisierte Dienste hinzugekommen. Die tiefe Lücke zwischen den politischen Zielen und der praktischen Verfügbarkeit von Onlinediensten für Bürger bleibt also weiterhin bestehen.

Die Meinungsplattform Verivox beleuchtete erneut den Status quo der Umsetzung des Onlinezusatzgesetzes (OZG, auch OZG 2.0 genannt) zum Ende des Jahres 2025. Ergebnis der neuen Studie: Die Diskrepanz zwischen den eigentlichen Zielen des OZG und der Realität der Verwaltung ist nach wie vor sehr groß. Derzeit seien, so Verivox, gerade einmal 110 der sogenannten OZG-Leistungen aus Sicht der Behörde komplett online nutzbar – ein Jahr zuvor waren es 101. Somit sind binnen eines Jahres lediglich neun Dienste vollständig neu digitalisiert worden. Das OZG soll das Recht auf digitale Verwaltungsleistungen ab 2028 „für technische machbare Leistungen“ einklagbar machen.

Methodik der Verivox-Studie

Verivox hat den Bearbeitungsstand der OZG-Leistungen am 10. Dezember 2025 ausgewertet. Die Angaben wurden den einschlägigen OZG-Informationsplattformen entnommen. Für die Umfrage selbst hat das Meinungsforschungsinstitut Innofact im Auftrag von Verivox im Dezember 2025 insgesamt 1.023 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren online befragt.

Ergebnisse der Verivox-Studie

Die wichtigsten Punkte der neuen Verivox-Studie sind:

  • Nutzung und Angebot: Rund 59 Prozent der Deutschen haben bislang noch nie digitale Verwaltungsdienste in Anspruch genommen. Der Hauptgrund für die Nichtnutzung sei das fehlende Angebot; in 39 Prozent der Fälle stand der gewünschte Dienst online schlicht nicht zur Verfügung. Nur 15 Prozent der Dienste konnten vollständig digital durchgeführt werden.
  • Umsetzungsstand: Erst 37 Prozent der 364 Behördendienste seien zumindest teilweise digital verfügbar. Lediglich 102 Behördendienste seien zumindest teilweise online abrufbar – hierbei gab es sogar einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als 105 Dienste teilweise online verfügbar waren. 64 Leistungen waren – und damit fast zwei Drittel – nicht digital nutzbar. Davon wären fünf Leistungen "noch offen".
  • Once-Only-Prinzip: In die höchste Digitalisierungsstufe, Once-Only-Dienst, habe es keine einzige OZG-Leistung geschafft: Dafür wären vernetzte Register zwischen einzelnen Behörden vonnöten, so dass Nutzer ihre Standarddaten nur noch einmalig angeben müssen.

Wann gilt OZG-Leistung als „Online“?

Der relativ niedrige Umsetzungstand ist sogar noch enttäuschender, wenn man die amtliche Definition betrachtet, wann ein Verwaltungsdienst als „online“ oder „digitalisiert“ gilt. Denn eine OZG-Leistung gilt schon dann als online, wenn auch nur eine einzige zugehörige Verwaltungsleistung zumindest online beantragt werden kann und in mindestens einer Kommune verfügbar ist. So gehören zu einer Online-Beantragung eines Führerscheins 20 Verwaltungsleistungen, von denen 15 teilweise digital durchführbar sind und nur fünf vollständig. In der offiziellen Lesart der Behörde gilt diese Verwaltungsleistung dennoch bereits als digitalisiert.

Lesen Sie auch:

Online-Dienste, die keiner nutzt

Staatsmodernisierung: Digitalminister Wildberger verspricht Fortschritte für 2026


www.verivox.de
Schlagworte zum Thema:  Digitalisierung , Öffentliche Verwaltung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Digitalisierung & Transformation
CoPilot HR öD: Ihr KI-Assistent für alle HR-Fragen aus dem öffentlichen Dienst
CoPilot HR öD - für Personaler im öffentlichen Dienst

Fundiertes HR-Wissen trifft auf KI: Der neue CoPilot HR öD für alle Personaler im öffentlichen Dienst. Integriert in jedem Haufe TVöD Office bzw. Haufe TV-L Office. Jetzt mehr erfahren. 
Kostenloser Download: KI-Guide für Personaler des öffentlichen Dienstes
WP: KI-Guide für Personaler im öffentlichen Dienst

In diesem kostenlosen Whitepaper erhalten Sie essenzielle Infos zum Umgang mit KI im Personalwesen nach TVöD bzw. TV-L. Welche Chancen und Risiken sie bietet und wie Sie KI sicher und gewinnbringend in Ihrem Personalalltag einsetzen.
Kostenloser Download: KI und die rechtlichen Spielregeln im öffentlichen Dienst
WP: KI und die rechtlichen Regeln

Künstliche Intelligenz ist im Alltag nützlich, doch bei sensiblen Daten gilt Vorsicht. Datenschutz, AGG, DSGVO und der AI Act setzen klare Regeln für den verantwortungsvollen Umgang. Mehr dazu jetzt erfahren!
Optimal managen: Personalbedarfsermittlung im öffentlichen Dienst
Personalbedarfsermittlung im öffentlichen Dienst

Das Buch erläutert die Methoden der aufgaben- bzw. prozessorientierten Personalbedarfsermittlung im öffentlichen Dienst und zeigt, wie Zeiten und Mengen transparent und fortschreibungsfähig ausgewiesen werden können.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Öffentlicher Dienst Newsletter - kostenlos und unverbindlich