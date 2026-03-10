ThemenRadar 2026 Ergebnisse der Umfrage

„ThemenRadar 2026“: Meinungen so ambivalent wie die Verwaltungsdigitalisierung selbst
Die Ergebnisse der aktuellen Erhebung „ThemenRadar 2026“ wurden im Rahmen des Kongresses „Digitaler Staat“ vorgestellt. Die Umfrage selbst wurde zwischen dem 13. und 28. Februar 2026 durchgeführt, wobei sich 341 Informanten beteiligten – vor allem Beschäftigte aus Kommunal‑, Landes‑ und Bundesverwaltung, aber auch aus Wirtschaft, Forschung, Politik und Zivilgesellschaft. Beim „ThemenRadar“ handelt es sich um eine jährliche Umfrage des Kompetenzzentrums Öffentliche IT (ÖFIT) am Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS in Kooperation mit dem „Behörden Spiegel“.
Top-Themen des „ThemenRadar 2026“
Das zentrale Ergebnis der diesjährigen Umfrage: Digitalthemen werden im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung immer bedeutsamer. Das wichtigste Einzelthema dabei sei die Cyber- und Informationssicherheit, dicht gefolgt von der Künstlichen Intelligenz. Aber auch Datenmanagement, Resilienz, Verfahrensautomatisierung sowie digitale Souveränität zählten zu den Bereichen, von denen die Beschäftigten erwarteten, dass sie in den kommenden Jahren eine immer größere Relevanz erhalten.
KI zunehmend Alltagstechnologie
Besonders sichtbar sei der Bedeutungszuwachs der KI im Arbeitsalltag. Der Anteil der Beschäftigten, die generative KI gar nicht nutzen, sei laut Umfrage inzwischen auf 18 Prozent gesunken. Gleichzeitig stellten Behörden ihrem Personal zunehmend eigene Tools bereit: Bereits 44 Prozent der Befragten berichteten, dass von den Arbeitgebern behördenspezifische Anwendungen zur Verfügung gestellt werden. Ein Wegfall solcher Werkzeuge hätte für viele der Beschäftigten spürbare Folgen. Drei Viertel der Befragten erwarteten, dass sich ohne generative KI vor allem die Geschwindigkeit der Bearbeitung deutlich verringern wird.
„Durchstarter“-Themen 2026
Neben diesen etablierten Themen identifizierte der „ThemenRadar“ auch mehrere „Durchstarter“-Themen, die laut den befragten Informanten in den kommenden Jahren einen beträchtlichen Bedeutungszuwachs erfahren. Dazu zählen insbesondere Cloud-Lösungen, digitaltaugliches Recht, Registermodernisierung, elektronische Identitäten sowie Open-Source-Ökosysteme.
Differenzierte Bewertung
Insgesamt war die Bilanz der Befragten über die digitale Verwaltungsmodernisierung differenziert, teilweise sogar ambivalent. Positiv sahen viele Informanten zahlreiche Handlungsfelder der betrieblichen Praxis, etwa die digitale Wohnsitzanmeldung, die Einführung der E-Akte oder der Nutzung von Open-Source-Software. Auf der strategischen Ebene wurde insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen positiv gesehen. Gleichzeitig zeigte sich aber in der Bewertung von konkreten Initiativen in der Kooperation der unterschiedlichen Verwaltungsebenen, wie etwa der Deutschland-Stack, noch viel Skepsis. Auch insgesamt wurden die Erfolge der digitalen Transformation eher kritisch gesehen. Begriffe wie „langsam“, „schleppend“ oder „mühsam“ wurden oft genannt. Zwar wurden moderate Verbesserungen etwa bei Interoperabilität, digitaler Souveränität oder der Effizienz der Verwaltung erwartet, wie diese konkret aber aussehen würden, konnten die Befragten zum Großteil nicht klar beantworten.
„Sanfte“ KI-Einführung
Die Beschäftigten wurden auch gefragt, wie sich der Einsatz von KI bei der täglichen Arbeit auswirkt. Die KI steigere laut den Befragten vor allem Tempo und Problemlösung. Aspekte wie Arbeitsfreude, Ergebnisqualität oder emotionale Unterstützung spielten eine deutlich geringere Rolle. Dabei erfolge die Einführung von KI überwiegend „sanft“, d.h. die Bereitstellung von KI‑Tools werde meist durch Leitfäden, Fortbildungen und „Nutzungsermunterungen“ durch die Vorgesetzten vorbereitet und eingeleitet. Verpflichtende Tests oder Nutzungszwang seien die Ausnahme – und offenbar auch nicht notwendig, um Akzeptanz zu erreichen.
Mehr zu den Ergebnissen des "ThemenRadar 2026" finden sie hier.
-
Personalakten im öffentlichen Dienst
1071
-
Teilzeitkrankschreibung – ein Gewinn für Arbeitnehmer und Arbeitgeber?
54
-
Schafft das Mitarbeitergespräch ab!
46
-
Neue Plattform soll zusätzlichen Schub für KI in der Verwaltung bringen
32
-
Faxgeräte in Behörden - Bann oder Beibehaltung?
30
-
KI-Sprachmodell für die Verwaltung wird jetzt in NRW getestet
27
-
Fünf Tipps für erfolgreiche Behördenkommunikation
23
-
165.000 Vollzeitkräfte könnten in der Verwaltung durch generative KI ersetzt werden
22
-
OZG 2.0: Neue Studie erkennt nur wenig Bewegung bei Online-Diensten
19
-
Umfrage in Behörden: Digitalisierung geht eher langsamer als schneller voran
17
-
„ThemenRadar 2026“: Meinungen so ambivalent wie die Verwaltungsdigitalisierung selbst
10.03.2026
-
Deutschland-Stack: Für die Kommunen sind noch viele Fragen offen
03.03.2026
-
Bürgernahe Verwaltungssprache: Mit KI soll der Kunde auch bei der Sprache zum König werden
17.02.2026
-
Neue Plattform soll zusätzlichen Schub für KI in der Verwaltung bringen
11.02.2026
-
OZG 2.0: Neue Studie erkennt nur wenig Bewegung bei Online-Diensten
03.02.2026
-
Die Leistungslüge
26.01.2026
-
KI-Sprachmodell für die Verwaltung wird jetzt in NRW getestet
21.01.2026
-
Hybrides Arbeiten: Wie Verwaltungen damit gleich zwei Herausforderungen meistern wollen
13.01.2026
-
Staatsmodernisierung: Digitalminister Wildberger verspricht Fortschritte für 2026
05.01.2026
-
Stadt Halle für Pilotprojekt auf dem Weg zu mehr KI in der Verwaltung ausgewählt
15.12.2025