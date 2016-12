02.10.2012 | News Mietrecht

Heizung muss leistungsfähig und regulierbar sein

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Eine mit Heizung vermietete Wohnung muss auf 20 bis 22 Grad in den Haupträumen und 18 bis 20 Grad in den Nebenräumen beheizbar sein. Die Temperatur in den Räumen muss einzeln regulierbar sein.mehr