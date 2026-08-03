Heizung

DW 08 2023
DW 08 2023
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 08/2.023

Wärmewende im Bestand intelligent gestalten

Fachkräftemangel, Baukostensteigerungen, Förderwirrwarr … Die Liste der Herausforderungen, mit denen sich die Wohnungswirtschaft konfrontiert sieht, ist lang. Auch die Gestaltung der Wärmewende gehört dazu. Wie Wohnungsunternehmen mit guten Ideen diese Aufgabe angehen, zeigen die drei Siegerprojekte des DW-Zukunftspreises der Immobilienwirtschaft 2023.
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Dieses Buch bietet einen kompakten Fahrplan zum richtigen Vorgehen beim Heizungstausch. Es unterstützt Sie bei Ihrer individuellen Investitionsentscheidung zu Ihrer Wärmeplanung und erläutert alles Wissenswerte über die Regelungen des GEG und BEG.
Fachbeiträge & Kommentare
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 3.4.4 Vertragswidriger Gebrauch, Störung des Hausfriedens
Kommentar
Teil II Mietprozessrecht / 1.8 Einstweilige Verfügung
Beitrag
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 1 Kündigung wegen Gesundheitsgefährdung
Kommentar
Teil II Mietprozessrecht / 1.3 Darlegungs- und Beweislast
Beitrag
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 6.1 Betriebsbedarf
Kommentar
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