Energieeffizienz und Klimaschutz in der Immobilienwirtschaft: Dazu begrüßt Jörg Seifert in der neuen L'Immo-Folge mit Dr. Arne Kähler und Joachim Klein zwei Experten aus dem Hause Techem. Sie decken die Potenziale für Energieeinsparung auf und erklären, wie eine "digitale Wärmekette" entsteht.

Im aktuellen L'Immo-Podcast steht Energieeffizienz von Gebäuden im Mittelpunkt. Gastgeber Jörg Seifert spricht dazu mit gleich zwei Gästen aus dem Hause Techem. Zu einem Dr. Arne Kähler, Leiter des Techem Research Institute on Sustainability (TRIOS). Dort bündelt das Unternehmen seit Anfang des Jahres alle Belange rund um das Thema Nachhaltigkeitsforschung. Am anderen Mikrofon ist Joachim Klein. Er ist im TRIOS-Team zuständig für Energie- und CO2-Kennzahlen sowie Projektleiter für die kürzlich erschienene Techem-Verbrauchskennwerte-Studie. Die beiden Experten erklären, an welcher Stelle die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft am besten Energieeinsparungen vornehmen kann? Eine entscheidende Rolle spielen emissionsarme Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung im Gebäude und Wärmeübergabe in der Wohnung. Diese reihen sich auf zu einer technischen und digitalen Wärmekette.

Die L‘Immo-Fans, erwartet heute eine Reise in den Maschinenraum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee