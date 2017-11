Wärmepumpe

31.07.2013 | News Modellversuch

Überschüssiger Ökostrom soll in Nachtspeicher fließen

Überschüssiger Ökostrom könnte künftig auch in Nachtspeicheröfen und Wärmepumpen fließen, statt ungenutzt verloren zu gehen. In einem Modellversuch will der Energieversorger EnBW in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) zunächst 15 und bis zum Herbst 150 Wärmestromkunden für das Projekt suchen.mehr