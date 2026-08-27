Gebäudemanagement

Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 09/2.024 Nichtwohngebäude: Wohnungsunternehmen als Immobilienmanager

Wohnungsunternehmen sind entscheidende Problemlöser und Immobilienmanager in Städten, insbesondere durch den Bau und Betrieb von Nichtwohn- und Spezialimmobilien wie Pflegeheime, Schulen oder Kliniken. Im Thema des Monats stehen sowohl die Herausforderungen bei deren Errichtung und Bewirtschaftung als auch die Chancen des Geschäftsfelds im Fokus.