Eine Heizkostenabrechnung, ihre Digitalisierung und die Auswirkungen des Heizverhaltens auf die Klimaeffizienz: Darüber spricht Host Jörg Seifert im L’Immo-Podcast mit dem Ista-Experten Jörn Reckeweg.

Wir befinden uns in einer Situation, in der sich bestehende gesetzliche Regelungen für Vermieter und Verwalter ändern oder neue eingeführt werden. Das erzeugt bisweilen Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Die Vermieter können noch gar nicht konkret berechnen, wie groß etwa die finanzielle Belastung der CO2-Kostenaufteilung sein wird. Doch bei den Heizkosten wird der Posten zunehmend größer werden. Die nächste Erhöhung des CO2-Preises kommt am 1.1.2024.

Jörg Seifert geht den drängendsten Fragen auf den Grund und hat im aktuellen L'Immo-Podcast einen Experten zu Gast: Jörn Reckeweg. Er ist Sprecher bei Ista, einem digitalen Dienstleister für das Gebäudemanagement, verantwortet dort den Bereich Private & Business Clients. Ista beschäftigt 6.000 Mitarbeiter in 22 Ländern. Die betreuen 450.000 Eigentümer mit 14 Millionen Nutzeinheiten. Reckeweg ist außerdem Geschäftsführer beim Proptech Objego.

