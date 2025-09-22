L'Immo-Podcast: Das Gebäude erlernen

Die Anforderungen an vernetzte technische Systeme sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Welche Kompetenzen bei Gebäudedienstleistungen und im Facility Management jetzt gefragt sind, was unverzichtbar ist und wo die Fehlerquellen liegen, weiß Sauter-Geschäftsführer Werner Ottilinger.

Gebäudeautomation und Gebäudedienstleistungen stehen vor komplexen Herausforderungen: Welche Kompetenzen sind aktuell im Anlagenbau, in der Systemintegration und im technischen Facility Management unverzichtbar? Wie entwickeln sich moderne Steuerungs- und Regelungssysteme für Gewerbeimmobilien – und welche typischen Fehlerquellen auf diesen Gebieten sollten Fachleute kennen und vermeiden?

Diese Fragen beantwortet Werner Ottilinger im L'Immo-Gespräch mit Jörg Seifert. Der Geschäftsführer der Sauter Gebäudeautomation und Sauter Facility Services in Deutschland verantwortet in der gesamten Sauter Gruppe das internationale Facility Services Geschäft. Sauter Deutschland stemmt mehr als 2000 Immobilienprojekte pro Jahr in Bezug auf Betriebssicherheit und Energieeffizienz.

Der Sitz der Gruppe befindet sich in Basel (Schweiz). Das Unternehmen mit mehr als 20 Tochtergesellschaften und 300 Partnern weltweit ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und gehört mit zirka 3.600 Angestellten und einem Umsatz von rund 842 Millionen Euro zu den führenden Anbietern in der Gebäudeautomation. In Deutschland wird Sauter FM in der Lünendonk-Liste 2025 mit einem zweistelligen Jahreswachstum von 11,3 Prozent geführt. Die Sauter-Gruppe gehört den Gründerfamilien.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee