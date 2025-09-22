Jörg Seifert
Jörg Seifert
Managing Editor "Immobilienwirtschaft"
L'Immo-Podcast: Das Gebäude erlernen
Bild: Haufe Online Redaktion Werner Ottilinger, Geschäftsführer bei Sauter, zu Gast im L'Immo-Podcast bei Jörg Seifert

Die Anforderungen an vernetzte technische Systeme sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Welche Kompetenzen bei Gebäudedienstleistungen und im Facility Management jetzt gefragt sind, was unverzichtbar ist und wo die Fehlerquellen liegen, weiß Sauter-Geschäftsführer Werner Ottilinger.

Gebäudeautomation und Gebäudedienstleistungen stehen vor komplexen Herausforderungen: Welche Kompetenzen sind aktuell im Anlagenbau, in der Systemintegration und im technischen Facility Management unverzichtbar? Wie entwickeln sich moderne Steuerungs- und Regelungssysteme für Gewerbeimmobilien – und welche typischen Fehlerquellen auf diesen Gebieten sollten Fachleute kennen und vermeiden?

Diese Fragen beantwortet Werner Ottilinger im L'Immo-Gespräch mit Jörg Seifert. Der Geschäftsführer der Sauter Gebäudeautomation und Sauter Facility Services in Deutschland verantwortet in der gesamten Sauter Gruppe das internationale Facility Services Geschäft. Sauter Deutschland stemmt mehr als 2000 Immobilienprojekte pro Jahr in Bezug auf Betriebssicherheit und Energieeffizienz.

Der Sitz der Gruppe befindet sich in Basel (Schweiz). Das Unternehmen mit mehr als 20 Tochtergesellschaften und 300 Partnern weltweit ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und gehört mit zirka 3.600 Angestellten und einem Umsatz von rund 842 Millionen Euro zu den führenden Anbietern in der Gebäudeautomation. In Deutschland wird Sauter FM in der Lünendonk-Liste 2025 mit einem zweistelligen Jahreswachstum von 11,3 Prozent geführt. Die Sauter-Gruppe gehört den Gründerfamilien.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Gebäudemanagement , Facility Management , Gewerbeimmobilien
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Verwaltung
Risikomanagement für Immobilien: Betreiberverantwortung in Facility Management und Immobilienwirtschaft
Aka_Recht_Empfehlung_2714

Bis zu 3.000 Gesetze, Normen und Richtlinien sind im Handlungsrahmen des Facility Managements zu beachten. Sie erfahren, welche Betreiberpflichten besonders relevant sind, welche Schnittmengen sich mit Unternehmerpflichten ergeben können und wie Pflichten im eigenen Unternehmen sowie auf externe Dienstleister wirksam übertragen werden können.
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft: Facility Management Services – Wachstum trotz Krise
Header L'Immo Lünendonk

Das Facility Management spielt eine immer wichtigere Rolle. Selbst in Krisenjahren wachsen die Unternehmen nach Umsatz und Personal. Für den L’Immo-Podcast hat sich Jörg Seifert live im Frankfurter Airport Club bei den Entscheidern umgehört.
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft: Hebt den Datenschatz im Facility Management
Header L'Immo Matthias Mosig

Ressourcenknappheit im Corporate Real Estate und Facility Management werden ohne Künstliche Intelligenz zunehmend problematisch. Im L’Immo-Podcast mit Matthias Mosig dreht sich alles um das Thema Digitalisierung in diesem Bereich.
Haufe Shop: Erläuterungen zur Rechnungslegung der Wohnungsunternehmen
Erläuterungen zur Rechnungslegung der Wohnungsunternehmen

Die neue Auflage des Standardwerks beschreibt neben den Richtlinien für das Rechnungswesen auch den Jahresabschluss und Lagebericht bis hin zur Offenlegung speziell für die Wohnungswirtschaft. Alle Änderungen im Jahresabschluss sind berücksichtigt.