Smart Metering

Smart Meter Illustration
Smart Meter Illustration
Datenschutz

Was dürfen Smart-Meter? Datenschutzkonferenz äußert sich zu funkbasierten Zählern

Funkbasierte Zähler, sog. Smart-Meter, bieten nicht nur Vorteile im Hinblick auf die Effizienz von Abrechnungen und die Verbrauchstransparenz, sondern werfen auch erhebliche datenschutzrechtliche Fragen auf. Die deutsche Datenschutzkonferenz (DSK) hat kürzlich eine Orientierungshilfe herausgegeben, die den datenschutzrechtlichen Umgang mit diesen Geräten beleuchtet und diesbezüglich mehr Klarheit schaffen soll.
DW 07 2020
DW 07 2020
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 07/2.020

Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft

Die Digitalisierung treibt seit einiger Zeit alle Wohnungsunternehmen um. Die aktuelle Corona-Krise verleiht ihr weiteren Schwung. Doch wo setzen Unternehmen an? Wie orientieren und organisieren sie sich? Unser Schwerpunktthema zeigt Beispiele aus der Praxis auf und informiert über grundlegende Themen wie Big Data, KI und Blockchain sowie über die Bündelung von Know-how in einem branchenweiten Kompetenzzentrum.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Digitalisierung Smart Home Energiemanagement Wohnungsunternehmen Wohnungsmarkt Wohnungsbau Wohnungsverwalter Energieeffizienz Energie Strom Immobilien Künstliche Intelligenz (KI) Gebäudemanagement Wohnungswirtschaft Energieeinsparverordnung Gebäudetechnik Startup Energieversorgung PropTech Datenschutz Heizkosten Immobilien-App ESG (Environmental Social Governance) Immobilien-Software Wärmepumpe Stromkosten Datenmanagement