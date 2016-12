21.01.2015 | News Attribution

"Die What-if-Maschine existiert nur in der akademischen Wunschwelt"

Bild: uniquedigital

Analytisch alle Eventualitäten im Kundenverhalten zu berücksichtigen, würde beim Ressourceneinsatz den Rahmen der Marketingpraxis sprengen, erklärt Dr. Jochen Schlosser. Der Director Data and IT von der Hamburger Performance-Agentur Uniquedigital skizziert im Interview, worauf es beim Messen und Cross-Channel-Attribuieren in der Praxis ankommt.mehr