Am 11.3.2021 fand das diesjährige "Forum digitale Unternehmenssteuerung" virtuell statt. Namhafte Unternehmen wie Siemens, BASF, BMW, EnBW, Heraeus und Hagebau gewährten tiefe Einblicke in Status Quo und Zukunft ihrer digitalen Unternehmenssteuerung.

Über 100 Teilnehmer folgten der Einladung der Unternehmensberatung Horváth & Partners sowie der beiden Konferenzleiter Dr. Matthias Emler und Markus Kirchmann.

Ergänzt wurden die Fachvorträge durch interaktive, virtuelle Diskussions- und Umfrageformate während der Vorträge und in den Pausen. Ebenso konnten die Teilnehmer in Breakout Sessions innovative Themen rund um das digitale Performance Management in kleineren Runden vertiefen. Außerdem stellten die Kooperationspartner Infomotion und Jedox ihre innovativen Angebote im Bereich Reporting und Planung interessierten Teilnehmern vor.

"From-Data-to-Performance"- Erfahrungen aus der Projektarbeit

In ihren einleitenden Worten gingen Dr. Matthias Emler und Markus Kirchmann auf die Bedeutung der digitalen Unternehmenssteuerung für erfolgreiche Unternehmen ein. Das Performance Management wird zunehmend zu einem cross-funktionalen Business Partnering, das datengetrieben Wettbewerbsvorteile generiert. Das Gewinnen von Erkenntnissen und Unterstützen von Entscheidungen durch Advanced Analytics, Big Data und künstliche Intelligenz wird immer mehr zum Standard — sofern die richtigen Tools dafür ausgewählt und die neuen Methoden systematisch in end-to-end-Prozesse integriert werden. Das Horváth-Prinzip "from Data-to-Performance" spiegelt diesen ganzheitlichen Ansatz wider. Dabei geht es längst nicht mehr nur darum, das Unternehmen besser zu steuern. Die hohen Automatisierungspotenziale, die mit der Digitalisierung der Unternehmenssteuerung einhergehen, bieten auch umfassende Möglichkeiten für Effizienzsteigerung. Diese sind gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten für die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend.

Um ihre Wettbewerbsfähigkeit auszubauen, haben erfolgreiche Unternehmen ihre Strategie zur Digitalisierung der Unternehmenssteuerung bereits definiert und arbeiten an ihrer konkreten Umsetzung. Das Forum digitale Unternehmenssteuerung 2021 widmete sich diesen nachhaltigen Strategien und Umsetzungen.

Siemens Digital Finance Roadmap — Praxisbericht zur gezielten digitalen Transformation des Finanzbereichs

In seinem Vortrag zur Siemens Digital Finance Roadmap schilderte Bernhard Bieler (VP Financial Processes, Organization and Innovation) eindrucksvoll den digitalen Wandel der Finanzfunktion bei Siemens, dessen Ziel die Weiterentwicklung von Accounting, Reporting & Controlling hin zu einem modernen, konzernweiten Business Partner ist. Dieser wird die Unternehmensleistung mit schlanken Prozessen und effektiven Methoden vorantreiben.

Data Strategy and Governance Journey at BASF

In ihrem spannenden Vortrag zeigten Andrea Karls-Eberhard (Digital Excellence - Performance Management & Analytics) und André Fiedler (Head of Digital Excellence - Performance Management & Analytics) auf, wie bei der BASF Datenstrategie und -Governance strukturiert weiterentwickelt werden, um durch die konsequente Nutzung von Daten nachhaltigen Wert zu schaffen. Der Bereich Finanzen & Controlling nimmt dabei als wichtiger Treiber der Digitalisierung im Unternehmen eine zentrale Rolle ein.

Advanced Analytics im Finanzbereich der BMW AG — Strategische Steuerung mit dem BMW ATOM

Jasper Reinel (Innerjährige Zielsetzung BMW Group) und Dr. Denise Holtschulte (Competence Center Controlling & Finance bei Horváth & Partners) gaben in ihrer Präsentation einen tiefgehenden Einblick in die Nutzung von Advanced Analytics im Finanzbereich der BMW AG. Sie zeigten auf, wie mithilfe des Algorithmic Target Operating Model (ATOM) die Steuerung nachhaltig verbessert wird und welche Schritte die BMW AG geht, um eine integrierte, algorithmische Steuerung in wichtigen Unternehmensprozessen zu verankern. Dabei spielen klare Rollen- und Kompetenzprofile ebenso eine wichtige Rolle wie das Vernetzen und Integrieren relevanter Use Cases.

Der EnBW Datenkatalog — Modernes Datenmanagement & Governance als Digitalisierungsgrundlage

Dr. Frank Säuberlich (Chief Data Officer, Digital Office EnBW) und Christoph Carstensen (Manager Projektservices & Projektleiter EnBW Datenkatalog) zeigten in ihrem Vortrag auf, dass eine konzernweite Datenstrategie aus zwei wesentlichen Säulen besteht:

Der Schaffung einer gemeinsamen, bereichsübergreifenden Datenbasis und der Etablierung von relevanten Organisationsstrukturen, Prozessen und gemeinsamen Grundsätzen.

Dafür hat sich bei der EnBW ein hybrider Ansatz aus zentraler Koordination durch das Digital Office bei gleichzeitig lokaler Datenverantwortung durch das Business bewährt. Der Einführung eines Datenkatalogs kommt dabei die Rolle einer Befähigungstechnologie zu.

Heraeus: Cross-divisionale Planung — Intelligente Kooperation zwischen Vertrieb und Finance

Peter Seemann (Senior Manager Sales Analytics) befasste sich in seinem Vortrag damit, wie eine integrierte Vertriebsplanung eine Win-Win-Situation für den Vertrieb, das Controlling und die gesamte Unternehmung darstellt. Eine integrierte Vertriebsplanung schafft nicht nur höhere Transparenz und klare Verantwortlichkeiten im Vertrieb und ermöglicht eine verbesserte Vertriebssteuerung. Sie ist auch ein wichtiger Baustein für ein modernes, cross-funktionales Performance Management, indem sie für die gesamten nachgelagerten Prozesse und die Finanzplanung zentrale Rahmenbedingungen setzt. Anhand der Jedox-basierten Lösung wurde dies an konkreten Beispielen vertiefend dargestellt.

hagebau: Auf dem Soltauer Weg — Die Schritte der hagebau Gruppe in eine digitale Zukunft

In seinem Vortrag zur digitalen Zukunft von hagebau zeigte Bernd Seufert (Bereichsleiter Corporate Development und Strategie), dass der Weg zur Digitalisierung aus dem Hinterfragen des Status Quo und der Bereitschaft zur Transformation besteht. Durch die vielfältigen Projekte "entlang des Soltauer Wegs" hat sich die hagebau Gruppe dafür strukturiert vorbereitet und systematisch die entsprechenden Weichen gestellt. Was sie dabei auszeichnet, ist das Verständnis, dass die Basis jeglicher Veränderung die Menschen sind, die die Schritte auf dem Weg hin zum digitalen Wandel gemeinsam gehen.

Interaktive Sessions

Zusätzlich zu den Fachvorträgen konnten die Teilnehmer - je nach fachlichem Interesse - zwei von fünf interaktiven Sessions besuchen, die jüngste innovative Entwicklungen im digitalen Performance Management fokussierten:

Unternehmenssteuerung in Zeiten von S/4 HANA

Operating Model für das digitale Performance Management

AI-basiertes Dashboarding am Beispiel IBM Cognos Analytics

Digitale Steuerung der Operations

OneData, Advanced Analytics und der digitale Boardroom

Fazit

Das diesjährige "Forum digitale Unternehmenssteuerung" hat mit hochkarätigen Referenten, interessanten Vorträgen und spannenden Breakout-Sessions das Thema digitale Transformation im Performance Management tiefgehend beleuchtet und innovative Trends eindrucksvoll aufgezeigt. Der virtuelle Austausch zwischen Referenten und Teilnehmern machte deutlich, welche Potenziale in der digitalen Unternehmenssteuerung zu sehen sind und wo wichtige Erfolgsfaktoren liegen. Trends wie z.B. AI-based Dashboarding, Advanced Analytics oder die Weiterentwicklung des Operating Models im Performance Management wurden greifbar gemacht, und es zeigte sich, dass die digitale Transformation im Performance Management vielerorts nicht mehr am Anfang steht, sondern bereits im vollen Gange ist.