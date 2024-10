Handlungsempfehlungen für KI-Implementierung im Controlling

Die Artikelserie "Erfolgreiche Skalierung von KI in Controlling und Finance" basiert auf einer umfassenden Studie zur Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen. Im Rahmen dieser Studie wurden maßgebliche 5 Handlungsfelder identifiziert, die in dieser Serie vorgestellt werden: Strategie und Organisation, Kultur & Wissensmanagement, Ressourcen & Prozesse, Daten und Technologie und Infrastruktur.