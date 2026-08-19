Unternehmenssteuerung

Das Haus des Finanzmanagements
Das Haus des Finanzmanagements
Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups

Das Haus des Finanzmanagements - eine Struktur für den CFO-Bereich

Viele Finance-Verantwortliche in Start-ups und Scale-ups stehen in rascher Folge vor immer neuen, oft unbekannten Herausforderungen. In dieser Serie stellt Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, selbst erfahrene CFO, die zentralen Funktionen und Aufgaben im Finance-Bereich vor. Dazu ordnet sie die jeweilige Rolle von CFOs in der Entwicklung des Unternehmens wie auch des Finance-Bereichs im Besonderen ein. 
Paul Resch auf der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2026
Paul Resch auf der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2026
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Vom Rückspiegel zur Navigation: wie INSIGHT Reporting die Unternehmenssteuerung verbessert

Klassisches Reporting blickt in den Rückspiegel, doch Unternehmenssteuerung braucht den Blick nach vorne. Paul Resch zeigt, wie INSIGHT Reporting durch KI-gestützte Analysen, automatisierte Prozesse und neue Interaktionsformen Reporting in einen echten Steuerungshebel transformiert, mit mehr Wirkung bei gleichzeitig weniger Ressourceneinsatz.
Controlling Logik außerhalb des ERP
Controlling Logik außerhalb des ERP
Steuerungsparadox nach S/4HANA-Transformation

Warum Excel nach der ERP-Transformation zurückkehrt – und was Controller dagegen tun können

Warum verschwinden Excel-Dateien selbst nach milliardenschweren ERP-Transformationen nicht? Der Beitrag zeigt anhand konkreter Praxisfälle, wo moderne ERP-Systeme an ihre Grenzen stoßen – und wie Controller die Lücke zwischen Buchung und Steuerung schließen können. Stefan Maxones, Berater für Finance Transformation, liefert Antworten.
BI Strategieentwicklung
BI Strategieentwicklung
Software-Implementierung

7 Fehler, die jede BI-Einführung scheitern lassen

BI-Projekte scheitern selten an der Technologie, sondern an fehlender fachlicher Verankerung, unklarer Führung und mangelnder Einbindung der Organisation. Wer BI als strategisches Managementinstrument versteht, klare Ziele definiert und Menschen konsequent mitnimmt, erhöht die Erfolgschancen erheblich, meint BI-Expertin Kira Kardel. Für sie lautet die entscheidende Frage daher nicht: „Welches Tool setzen wir ein?“, sondern: „Wie wollen wir unser Unternehmen steuern und entscheiden?“
Lehmann
Lehmann
Campus for Controlling 2024

Künstliche Intelligenz: Die 7 Regeln für den KI-Einsatz bei Johnson & Johnson

Wie öffnet man den Weg zum erfolgreichen KI-Einsatz in Unternehmen? Johnson & Johnson hat dazu 7 Regeln zur Herangehensweise an KI festgelegt, die Steven Lehmann, Head of Data Science and Analytics Strategy EMEA vorstellte. Mit diesen Vorgaben hat Johnson & Johnson ein fortschrittliches Denken bei den eigenen Mitarbeitern verankert und somit den Weg für die Zukunft mit Künstlicher Intelligenz geebnet.
Schäffer
Schäffer
Campus for Controlling 2024

Nachhaltige Unternehmenssteuerung: große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Nachhaltigkeit bzw. ESG (Environmental, Social, Governance) gewinnt in der Unternehmenssteuerung zunehmend an Bedeutung. In der Praxis zeigt sich jedoch eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei der Integration von ESG-Themen in den Unternehmensalltag.  Prof. Dr. Utz Schäffer stellt die Ergebnisse der aktuellen Nachhaltigkeitsstudie des WHU Controller Panels vor. Diese beleuchtet die zentrale Herausforderungen, denen sich Unternehmen stellen müssen, um ESG erfolgreich in der Unternehmenssteuerung zu verankern.
Titelbild Kirschner News
Titelbild Kirschner News
Datenvisualisierung in der Unternehmenssteuerung

Die Rolle der Datenvisualisierung in der Unternehmenssteuerung

Um am Markt bestehen zu können und auch in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen nicht nur ihre Geschäftsdaten sammeln, sondern auch in der Lage sein, sie effizient zu analysieren, zu interpretieren und zu präsentieren: Datenvisualisierung spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie komplexe Informationen in verständliche Formate umwandelt – das erlaubt Prognosen, eine verbesserte Kommunikation und Entscheidungsfindung.
Controller Magazin März/April 2022
Controller Magazin März/April 2022
Controller Magazin Ausgabe 02/2.022

Aktuelle Methoden und Tools für Planung und Forecast

Planung und Forecasting sind DAS grundlegende Thema, mit dem sich Controllerinnen und Controller Tag für Tag befassen. Die damit verbundenen Schwierigkeiten und Herausforderungen haben sich in der letzten Zeit nochmals gesteigert. Da kann es hilfreich sein, einmal einen Schritt zurückzutreten, das eigene Vorgehen zu hinterfragen, sich neue Anregungen zu holen und auch einmal neue Wege auszuprobieren. Dazu soll diese Ausgabe einen Beitrag leisten.
Helmut Willmann
Helmut Willmann
Moderne Kostenrechnung

Leistungsverrechnung ade: Warum ein erfolgreicher Mittelständler die ILV abschafft

SICK, das steht für einen Global Player aus dem Schwarzwald – und für Controlling auf hohem Niveau. Jetzt hat SICK die bisherige, sehr detaillierte interne Leistungsverrechnung (ILV) weitgehend abgeschafft. In dieser Interviewreihe erläutert Helmut Willmann, Leiter Corporate Unit Controlling Services, den Auslöser dieser „Revolution“, die wichtigsten Veränderungen sowie die Ergebnisse und Erfahrungen.
Frank Schuffelen (Vorstand Finanzen/CFO ANWR GROUP eG)
Frank Schuffelen (Vorstand Finanzen/CFO ANWR GROUP eG)
Stuttgarter Controlling & Management Forum 2019

Kundenorientierte Steuerung einer Genossenschaft: Von der Pyramide zur Netzwerkorganisation

Der stationäre Einzelhandel ist besonders von der digitalen Transformation betroffen. Dieser Herausforderung will die Schuhhändler-Genossenschaft ANWR Group mit einer neuen Strategie und einer kundenorientierten Team- und Netzwerkorganisation begegnen. CFO Frank Schuffelen stellt 3 Objekte in den Fokus von Unternehmenssteuerung und Strategieumsetzung.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
markupOutput(format=HTML, markup=Zum Thema Unternehmenssteuerung)
Sicher agieren: KI-Transformation und Governance
KI-Transformation und Governance

Künstliche Intelligenz revolutioniert Unternehmen weltweit – von Geschäftsmodellen über Prozesse bis hin zu Entscheidungsstrukturen. Doch Erfolg hängt nicht allein von Technologie ab. Das Buch zeigt, wie Leadership gemeinsam die richtigen Rahmenbedingungen schafft, Risiken managt und Innovation fördert.
Haufe Shop: Unternehmenssteuerung im Zeitalter von Industrie 4.0
Unternehmenssteuerung im Zeitalter von Industrie 4.0

Experten erläutern die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf das Controlling. Sie zeigen, wie Controller ihre Kompetenzen weiterentwickeln und zum Treiber einer strategischen Neuausrichtung werden können. Nutzen Sie dieses Grundlagenwissen und die Erfahrungsberichte für die erfolgreiche Unternehmenssteuerung von morgen.
Haufe Shop: Balanced Scorecard - einfach konsequent
Balanced Scorecard einfach konsequent

Balanced Scorecard in der Praxis: dieses Buch bietet Ihnen einen Werkzeugkasten an praktischem Know-how und plastische Beispiele aus dem Handwerk, dem Mittelstand und aus einer Konzerntochter. Erfahren Sie mehr über eines der populärsten Instrumente zur strategischen Unternehmenssteuerung.
Fachbeiträge & Kommentare
Adapt or Die: VUCA fordert ... / 9 Literatur
Beitrag
OKRs im Mittelstand: Werttreiber sichtbar machen, Unternehmenssteuerung stärken
Beitrag
OKRs im Mittelstand: Werttr... / 1 Herausforderungen der Unternehmenssteuerung im Mittelstand
Beitrag
OKRs im Mittelstand: Werttr... / 6 Fazit
Beitrag
NextGen@Planning – Wie sieh... / 1 NextGen@Planning: Ein Gestaltungsrahmen mit drei Ebenen
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
1.053
Geringwertiges Wirtschaftsgut
935
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
569
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
430
Reverse Charge Verfahren
382
Kurzfristige Beschäftigung
261
Schenkung
244
Doppelte Haushaltsführung
226
Eingruppierung TVöD
215
Festsetzungsverjährung
211
Verwandte Themen
Controlling Digitalisierung Planung Analytics Künstliche Intelligenz (KI) Kostenrechnung Steuerung Controller Forecast Unternehmensführung Management CFO Veranstaltung ERP-Software Risikomanagement Reporting Datenaustausch Operatives Controlling Transformation Finanzmanagement Logistik Performance-Management Big Data Recht Strategie Startup Corporate Governance Wirtschaftsrecht Vertriebsmanagement Controlling-Software