Die Digitalisierung revolutioniert im Gesundheitswesen nicht nur Diagnostik und Therapien. Auch der CFO-Bereich muss transformiert und auf neue Geschäftsmodelle ausgerichtet werden. Die Vereinbarkeit von Digitalisierung und Datenschutz ist dabei vergleichbar mit einer Quadratur des Kreises.

Integrierte Patientenversorgung als Zukunft der Medizin

Wird die medizinische Versorgung in Zukunft komplett von Robotern übernommen? Nein, sagt Evelyn Freitag (Geschäftsführerin & CFO Deutschland-Österreich-Schweiz, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) beim 33. Stuttgarter Controlling & Management Forum und präsentiert ihre Vision der integrierten Patientenversorgung, die digitale Technologie als Kernelement hat. Diese Vision gilt es für den CFO der Zukunft zu fördern und zu steuern.

Um ein Medikament auf den Markt zu bringen, müssen rund 10.000 Substanzen erforscht werden. In den 10-12 Jahren bis zur Markteinführung eines Medikaments sind Investitionen von 800 Millionen Euro notwendig. Dies wird von Behörden nur dann teilweise erstattet, wenn sie einen Zusatznutzen in der Neuerung sehen. Wird jedoch nur eine Vereinfachung der Behandlung gesehen, wie zum Beispiel im Ersetzen von drei täglichen Spritzen durch eine einmalige orale Einnahme eines Medikaments, werden keine Kosten erstattet. Die Patienten auf der anderen Seite wollen personalisierte Behandlungen, werden emanzipierter und entwickeln sich immer mehr zum Manger ihrer eigenen Gesundheit. Sie fordern für sich individuelle und innovative Therapien, kostengünstig und sofort verfügbar. Dies erfordert ein Umdenken der Pharmabranche hin zu einem neuen Konzept: die integrierte Patientenversorgung. Ein Kernstück dieses Konzept ist digitale Technologie.

Fünf digitale Trends ermöglichen die integrierte Patientenversorgung

Evelyn Freitag skizzierte fünf Trends vor, die die integrierte Patientenversorgung möglich machen:

Künstliche Intelligenz kommt in der Forschung zum Einsatz und ersetzt die händische Untersuchung von Wirkstoffen. Damit können heute über 10.000 Wirkstoffe für eine Therapie automatisiert untersucht werden, in einer Zeitspanne, in der früher 30-40 Wirkstoffe händisch getestet wurden. Data Science hilft sowohl die Ergebnisse dieser Tests also auch Patientendaten zu analysieren, um Therapien individuell zu gestallten. Automatisierung und Robotik helfen individuelle Therapien automatisiert herzustellen und die Qualität in der Produktion sicherzustellen. Zusätzlich können Datenbanken mit Produktionshinweisen und Zertifikaten helfen, die Verbreitung von Medikamentenfälschungen zu unterbinden. Crowdsourcing und Knowledge Sharing helfen, gewonnene Daten verteilt zu verwenden. Dafür bedarf es auch eines offenen Umgangs mit Daten. Teleklinik ermöglich es den Patienten, Diagnosen und Behandlungsempfehlungen in Echtzeit zu erhalten.

Digitale Geschäftsmodelle und hohe Datenschutzstandards vereinbar machen

Ihre Aufgabe als CFO im Pharmabereich sieht sie darin, Ideen und Innovationen finanzieren und dabei gezielt definieren, in welche Bereiche investiert wird. Dabei müssen sowohl die Liquidität gemanagt als auch die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit betrachtet werden. Ein CFO 4.0 muss helfen neue Geschäfts- und Bezahlmodelle zu entwickeln, Risiken und Chancen abzuwägen sowie neue Kennzahlen und Steuerungsmechanismen für diese Business Cases zu entwickeln.

Im Zuge dessen muss der CFO seinem Unternehmen helfen, weitere Herausforderungen zu managen:

Compliance muss sichergestellt werden. In Punkto Datenschutz müssen die Interessen des Patienten zwischen Anonymität und Individualisierung balanciert werden.

Kooperationen verlangen, dass Unternehmen enger zusammenarbeiten. Dabei müssen Geschäftsgeheimnisse dennoch gewahrt werden.

Die Unternehmenskultur wird durch neue Arbeitsweisen wie Agilität verändert. Hier soll der CFO die interne Transformation mithilfe von digitalen Hilfsmitteln und Daten steuern und unterstützen.

Dazu werden die politischen Rahmenbedingungen und Anforderungen vielfältiger und komplexer.

Die Kompetenzen der Zukunft hat nur der Mensch

Diese Aufgaben lassen sich nur im Team bewältigen. Aus ihrer Sicht werden fünf Eigenschaften in der Finanzabteilung der Zukunft wichtiger: Strategisches Denken, Innovationsgeist und Mut, Team- und Kommunikationsfähigkeit, Pragmatismus sowie Verantwortungsbewusstsein. Dies sind Fähigkeiten, die Roboter aus ihrer Sicht nicht haben. Daher wird auch in Zukunft der Mensch für die Finanzabteilung der Zukunft notwendig sein. In der medizinischen Versorgung von Patienten sieht sie dies genauso.

