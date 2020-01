COLLABORATIVE STEERING als Methode der Strategieumsetzung

Auch bei der Strategieentwicklung ist es unserer Erfahrung nach von hoher Bedeutung, dass die Strategie nicht alleine vom Top Management festgelegt wird, sondern dass eine gewisse wenn auch eingeschränkte Einbindung der Mitarbeiterschaft erfolgt – auch hier gilt der kollaborative Gedanke.

Die heute geforderte Agilität erfordert es

Damit die getroffenen Entscheidungen im Unternehmen auch tatsächlich zum Erfolg führen, ist in den meisten Unternehmen die zentrale Koordination der Umsetzung zu empfehlen. Um auch da einheitliche professionelle Methoden bei der Umsetzung von Projekten und Maßnahmen in der Breite zu erreichen, sollten Standards definiert und auch verwendet werden. Ein Programm-Management mit einem PMO – einem Programm-Management-Office – kann diese Aufgabe übernehmen Standards zu definieren, bei der Anwendung zu unterstützen, die Abhängigkeit der oft vielen Projekte untereinander und die benötigten Ressourcen zu koordinieren.

Auch hier gilt: What gets measured gets done.