Bild: Ralf Greiner Pivot-Tabellen in Excel 365 sind oft mit Standardeinstellungen formatiert.

Kennen Sie das Problem? Sie haben eine Pivot-Tabelle erstellt, anschließend nach Ihren Wünschen formatiert und z.B. die Spaltenbreite angepasst. Nach der Aktualisierung ändert sich die Pivot-Tabelle aber automatisch in ihren Ursprung. In diesem Tipp erfahren Sie, wie sich das in Excel 365 lösen lässt.