News 11.07.2019 Excel-Tipp

In zahlreichen Geschäftsberichten, in der Werbung und selbst in den Wirtschaftsmedien finden sich Diagramme, die – absichtlich oder unbeabsichtigt – missgestaltet wurden und damit einen falschen Eindruck vermitteln. Meistens handelt es sich hierbei um Manipulationen an den Achsen. Das Video zeigt anschaulich, was mit diesem sog. „Lügenfaktor“ gemeint ist und wie man mit der Formel MAX den richtigen Maßstab für seine Diagrammreihe findetmehr