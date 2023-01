Excel-Tipp Text mit der Formel WECHSELN ersetzen

Wie kann man in Excel 365 Textbausteine ersetzen? In diesem Tipp wird die Formel WECHSELN vorgestellt.

Wer oft in Excel arbeitet, der ist bestimmt schon mal in die Situation gekommen und musste vorhandene Datensätze abändern. Oftmals fällt hier der Begriff "Ersetzen", der dann auch in Excel über z.B. den Shortcut "Strg+H" ausgeführt wird. Hier ist zu beachten, dass damit dann die Grunddaten verändert werden. Excel bietet zudem auch die Formel ERSETZEN an, bei der man eine bestimmte, festgelegte Anzahl von Zeichen an einer bestimmten Stelle ersetzen kann. Doch was ist, wenn der zu ersetzende Textbaustein in den Daten variiert? Dann wird es kompliziert und man muss sich einer Kombination aus mehreren Formeln bedienen. Oder man nutzt einfach die Formel WECHSELN. Diese führt einen echten Ersetzungsvorgang durch, der eine Zeichenkette durch eine andere ersetzt.

Formel WECHSELN einsetzen

In diesem Tipp zeigen wir Beispiele und jeweils das Ergebnis mit der Formel WECHSELN. Die Syntax der Formel lautet dabei wie folgt:

=WECHSELN(Text; AlterText; NeuerText; [n’tesAuftreten])

Text ist ein erforderlicher Parameter. Er kann mit Anführungszeichen direkt in die Funktion eingegeben werden, das Ergebnis einer Funktion oder ein Bezug auf eine Zelle sein. Zahlen werden ebenfalls akzeptiert.

AlterText ist ebenfalls erforderlich und enthält das oder die Zeichen, welche gesucht und dann ausgetauscht, ersetzt werden sollen. Sind es mehrere Zeichen, dann müssen diese zusammenhängend sein und auch im Text exakt so vorkommen.

NeuerText ist auch erforderlich und enthält das Zeichen oder die Zeichenfolge, welche als Ersatz für ein gefundenes Vorkommen genutzt wird.

n‘tesAuftreten ist optional und gibt an, ob der erste, zweite, … „Treffer“ in AlterText durch NeuerText ersetzt werden soll. In dem Fall wird auch nur dieses eine Auftreten ersetzt. Lassen Sie dies leer, werden alle gefundenen Treffer im Text ersetzt.

Bild: Ralf Greiner

Text ersetzen

Im ersten Bespiel möchten wir das Wort "Professor" durch "Prof." ersetzen. Dazu verweisen wir auf die Spalten C und D, indem wir dort den gesuchten (Alt) und neuen (Neu) Text angeben. Zusätzlich möchten wir den Text an erster Stelle (ntes-Auftreten) ersetzen. Das Ergebnis in Zelle G3 zeigt die erfolgreiche Umwandlung mit der Abkürzung "Prof.". Hierbei ist wichtig, dass die Formel Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Man erkennt dies in Zeile 4, wo wir bei "Alt" den Text "professor" hinterlegen. Diesen Text findet Excel aber nicht und alles bleibt beim alten.

In Zeile 5 bis 7 ist anhand von E-Mail-Adressen aufgezeigt, was eine Änderung von "ntes-Auftreten" für eine Auswirkung auf das Ergebnis hat. Es wird das "[at]" immer nur an der genannten Stelle ersetzt. Möchte man alle "[at]s" ändern, so lässt man "ntes-Auftreten" in der Formel komplett weg. Würde man die Formel wie in Zeile 7 so belassen und die Zelle (E8) leeren, so erhält man den Fehler #WERT!.