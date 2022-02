Wie funktioniert der neue Filter in Excel 365, ohne das die Ursprungstabelle verändert wird? Dieser Tipp gibt einen Überblick.

Formel "FILTER" in Excel 365

Eine Neuheit in Excel 365 ist die Formel "FILTER", mit der Sie eine Datentabelle ganz nach Ihren Wünschen filtern können, ohne dabei die Ursprungstabelle zu verändern. Als Erklärung dient das nachfolgende Beispiel einer Tabelle mit Umsätzen. Grundsätzlich könnte man hier den einfachen Filter verwenden, sodass sich jede Spalte individuell filtern lassen kann. Je nach Einstellung werden dann nur die passenden Zeilen angezeigt. Der Rest ist ausgeblendet.

Bessere Übersicht

Mit der neuen Formel "FILTER" können Sie nun aber unabhängig von den Daten eine Darstellung erzeugen, die individuell gestaltet ist. Im ersten Schritt übernehmen wir zur besseren Übersicht die Spaltenbeschriftungen. Wir entscheiden uns, dass unser Filter nach Produkt und Monat gesteuert werden soll. Dies ist dabei nur als Beispiel in diesem Tipp gedacht. Sie können den Filtern nach Ihren Wünschen bauen. Anschließend wird nur eine einzige Formel erzeugt, um den Filter aufzubauen. Die Formel "FILTER" besteht dabei aus folgender Syntax:

=FILTER(Matrix; einschließen; [wenn_leer])

Zuerst wird dabei die Matrix festgelegt, die die komplette Ausgangstabelle beschreibt. Mit „einschließen“ werden die Filterkriterien festgelegt. Hier sind dies "Produkt" und "Monat". Optional "wenn_leer" legen wir fest, dass die Tabelle leer bleibt, wenn die Filterung keinen Treffer ergibt. Die Formel lautet dann wie folgt:

=FILTER(A4:G16;(B4:B16=F20)*(D4:D16=G20);"")

Der Operator * steht dabei für "und" und sagt aus, dass "Produkt" und "Monat" in Kombination für das Ergebnis relevant ist. Nachdem in Zelle A22 die Formel eingetragen ist, können Sie über die Zellen F20 und G20 Ihre Tabelle so filtern wie Sie möchten. Den Rest übernimmt Excel für Sie und zeigt immer alle Zeilen an, die mit der Filterung übereinstimmen.

Bild: Ralf Greiner