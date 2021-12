Wann werden Sicherheitshinweise in Excel angezeigt?

Wenn bei einer Exceldatei nach dem Öffnen das Menüband ausgegraut ist und keine Bearbeitung vorgenommen werden kann, dann kann dies mit Sicherheitshinweisen zusammenhängen. In diesem Excel-Tipp erfahren Sie, wann Sicherheitshinweise angezeigt werden und wie Sie vorgehen können.

In unterschiedlichen Fällen kann es vorkommen, dass innerhalb einer Exceldatei nach dem Öffnen keine Bearbeitung möglich ist. Ursache dafür können unterschiedliche Gründe sein, wovon die gängigsten Gründe nachfolgend erklärt werden.

Sicherheitshinweise auf der Statusleiste

Innerhalb von Excel und auch allen anderen Office-Produkten gibt es eine sogenannte Statusleiste, auf der Sicherheitshinweise angezeigt werden, wenn die Datei, die Sie geöffnet haben, potenziell unsicheren aktiven Inhalt aufweist. Öffnen Sie z.B. eine Excel-Datei aus einer E-Mail, eine Datei mit Makros, eine Datei mit ActiveX-Steuerelementen oder eine Datei mit externen Datenverbindungen, dann kann eine Statusleiste angezeigt werden. Oder wenn Sie eine schreibgeschützte Datei bearbeiten möchten. In solchen Fällen wird die (gelbe oder rote) Statusleiste mit einem Schildsymbol angezeigt, um Sie auf potenzielle Probleme hinzuweisen.

Wenn Sie wissen, dass der Inhalt aus einer zuverlässigen Quelle stammt, können Sie auf der gelben Statusleiste auf "Inhalt aktivieren" / "Bearbeitung aktivieren" klicken, um den Inhalt zu aktivieren und so zu einem vertrauenswürdigen Dokument zu erklären oder um den Inhalt für eine Sitzung zu aktivieren. Auf der roten Statusleiste können Sie auf den Warnungstext klicken. In der Office Backstage-Ansicht, also der Ansicht, die beim Klicken auf die Registerkarte Datei angezeigt wird, können Sie auf "Trotzdem bearbeiten" klicken.

Gängige Beispiele für Statusleisten

Beim Öffnen einer Excel-Datei aus einer E-Mail heraus kann der Hinweis, wie in der Abbildung oben dargestellt, angezeigt werden.

Beim Öffnen einer Excel-Datei, die Makros enthält, kann als Sicherheitswarnung angezeigt werden: "Makros wurden deaktiviert" mit der Option "Inhalt aktivieren".

Wird eine Excel-Datei geöffnet, die externe Datenverbindungen enthält, kann die Sicherheitswarnung ausgespielt werden "Externe Datenverbindungen wurden deaktiviert" mit der Option "Inhalt aktivieren".

Wichtig! Bitte versichern Sie sich jedes Mal, wenn Sie so eine Statusleiste sehen, dass es sich um eine sichere Datei handelt. Heutzutage kursieren viele Dateien im Internet, durch das Aktivieren von Inhalten zu Datenverlust, Datendiebstahl oder Sicherheitsgefahren auf dem Computer oder im Netzwerk führen können. Es empfiehlt sich immer genau zu prüfen, ob die Datei von einem vertrauenswürdigen Absender stammt.

Weitere Hinweisfenster zur Bearbeitung von Dateien

Es kann auch mal vorkommen, dass Sie eine Excel-Datei mit einem Blattschutz bekommen. Auch dort ist das Menüband in den meisten Fällen ausgegraut, aber es wird keine Statusleiste angezeigt. Möchten Sie dann eine Zelle bearbeiten, so öffnen sich ein Hinweisfenster von Excel, der Sie auf den Blattschutz aufmerksam macht. Dieser muss dann erst aufgehoben werden, bevor Sie die Datei bearbeiten können.