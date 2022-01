Welche Vorteile eine Pivot-Tabelle bietet

Wann macht die Benutzung einer Pivot-Tabelle Sinn und welche Vorteile hat diese für den Anwender? In diesem Tipp erfahren Sie mehr.

Pivot-Tabelle als Instrument nutzen

Excel bietet dem Anwender mit einer Pivot-Tabelle ein sehr mächtiges Instrument, das man vielfältig und schnell einsetzen kann. Eine Pivot-Tabelle ermöglicht es Ihnen dabei eine Vielzahl von Daten aus einer Tabellenform individuell zusammenzustellen. Dabei können Sie verschiedene Aggregations- und Darstellungsformen wählen und erhalten damit eine Flexibilität, um die vorhandenen Daten dynamisch und grafisch aufzubereiten, ohne die Ausgangstabelle zu verändern. Durch die Zusammenfassung der Daten geht Ihnen zwar die Detailtiefe verloren, diese können Sie aber partiell durch ein Klick auf einen Datensatz innerhalb der Pivot-Tabelle jederzeit aufrufen.

Daten komprimieren

Während eine Datentabelle aus tausenden von Zeilen besteht und durch eine Vielzahl von Spalten schier unüberschaubar erscheint, kann die Pivot-Tabelle diese ohne Probleme komprimiert zusammenfassen. Wichtig ist immer nur, dass der Anwender sich bewusst ist, welche Daten er mittels Pivot-Tabelle analysieren und welche Fragen er damit beantworten möchte.

Anwendung und Vorteile von Pivot-Tabellen

Die Fragestellung was mit den Daten gemacht werden soll, sollte an erster Stelle stehen. Denn Pivot-Tabellen sind immer dann sinnvoll, wenn ein großer Datensatz systematisch ausgewertet werden soll, wobei aber auch nicht immer alle vorhandenen Daten (in den Spalten) benötigt werden.

Die Pivot-Tabelle besitzt dabei einige Vorteile für den Anwender, die nachfolgend erläutert werden:

Die Pivot-Tabelle bietet dem Anwender eine übersichtliche und strukturierte Darstellung der Ausgangsdaten Mit der Pivot-Tabelle können große Datenmengen schnell und einfach zusammengefasst werden, ohne das der Einsatz von Datenbanken und möglichen SQL-Kenntnissen notwendig ist Durch die Flexibilität können individuell angepasste Auswertungen anwenderfreundlich erstellt werden Die Pivot-Tabelle erspart Ihnen lästiges umherkopieren und macht das Einfügen von Verknüpfungen und Formeln überflüssig Pivot-Tabellen können durch ihre Verbindung zu den Rohdaten mit einem Klick einen Einblick geben, welche Daten sich hinter einer (Kenn-)Zahl verbergen.

Fazit: Die Anwendung von Pivot-Tabellen macht Sinn, wenn Sie Daten aggregieren / verdichten möchten und die Datenbasis groß ist. Haben Sie jedoch nur eine kleine Datenbasis, dass Sie diese auch auf den ersten Blick überblicken und mittels einfachen Formeln (z.B. SUMME) analysieren können, ist eine Pivot-Tabelle nicht unbedingt notwendig. Und auch, wenn Sie ihre kleine Datenbasis nur Filtern möchten. Da reicht in vielen Fällen der einfache Filter.

