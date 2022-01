Excel-Tipp: Filter in Pivot-Tabelle anzeigen

Wie erhält man in einer Pivot-Tabelle mit einem Filter eine Auswahl damit man schneller erkennen kann, welcher Monat beispielsweise ausgewählt ist? Dieser Excel-Tipp gibt einen Überblick.

In diesem Beispiel möchten Sie die Absatzzahlen gerne individuell nach Monaten angezeigt bekommen. So dass man je nach Bedarf filtern kann.

Bild: Ralf Greiner





In Excel gibt es für diese Fragestellung zwei Möglichkeiten, die nachfolgend beschrieben werden.

Filter innerhalb der Pivot-Tabelle

Die erste Möglichkeit ist, sich das PivotTable-Feld "Monat" in den Bereich des Filters (rot umkreist) zu ziehen. Oberhalb der Pivot-Tabelle erscheint nun ein Filter (grün umkreist), indem die Monate ausgewählt werden können.

Bild: Ralf Greiner

Filter mittels Datenschnitt erstellen

Die zweite Möglichkeit ist, sich aus dem Pivot-Tabellen Tools einen Datenschnitt anzeigen zu lassen. Dazu klickt man in die bestehende Pivot-Tabelle und im Menüband wird der Bereich "PivotTable-Analyse" angezeigt. Dort findet man das Tool "Datenschnitt einfügen". Mit einem Klick öffnet sich nun ein Fenster, um den Datenschnitt auszuwählen. Wir wählen dort „Monat“ und klicken auf "OK". Sie haben nun eine dynamische Anzeige für den „Monat“ und können durch die Auswahl ein Monat, mehrere Monate oder alle Monate individuell selektieren und die Pivot-Tabelle passt sich dynamisch an.

Bild: Ralf Greiner





Hinweis: Natürlich funktionieren auch beide Möglichkeiten zusammen. Sie können sowohl einen Filter über die PivotTable-Felder also auch über einen Datenschnitt anzeigen lassen. Beide Filter aktualisieren sich zudem automatisch, wenn Sie über einen Filter eine Auswahl treffen.