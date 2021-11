Wann kommt die Formel SVERWEIS zur Anwendung und wann sollte man besser INDEX/VERGLEICH einsetzen? Dieser Excel-Tipp gibt einen Überblick.

Um die Frage nach der Anwendung beantworten zu können, können beide Formeln anhand von Daten in einer Liste verglichen werden.

Formel SVERWEIS in Excel

Die Formel SVERWEIS steht aus mehreren Bausteinen, um Daten aus einer Liste zu suchen und ein Ergebnis auszugeben. Die Formel lautet dabei wie folgt:

=SVERWEIS(Suchkriterium; Suchmatrix; Ergebnisspalte; [exakter Treffer])

Hinweis: Die Formel kann dabei nur Ergebnisse liefern, die rechts der Suchspalte zu finden sind. Ergebnisse, welche links von der Suchspalte liegen, können nicht ausgegeben werden!

INDEX/VERGLEICH

Auch die Formelkombination INDEX/VERGLEICH besteht aus mehreren Bausteinen. Die Syntax lautet dabei wie folgt:

=INDEX(Matrix; VERGLEICH(Suchkriterium; Matrix)

Diese Formelkombination kann dabei beliebig für Ergebnisse verwendet werden, die sowohl links als auch rechts der Suchspalte stehen. Damit ist diese Formelkombination noch flexibler als der SVERWEIS.

Vergleich der Formeln anhand eines Beispiels

Bild: Ralf Greiner





Anhand des Beispiels der Lieferanten der Süss GmbH werden die Formeln SVERWEIS und INDEX/VERGLEICH dargestellt (vgl. Abbildung oben zu Beginn des Tipps). Ausgehend von der Spalte Kunde soll zum Einen die RechnungsNr. und zum Anderen die LieferantenNr. ausgegeben werden.

Im Beispiel 1) wird der SVERWEIS genutzt und anhand des Kunden "Blau AG" die RechnungsNr. in Spalte C ausgegeben.

Im Beispiel 2) wird die Formelkombination INDEX/VERGLEICH genutzt und ebenfalls anhand des Kunden "Blau AG" die RechnungsNr. in Spalte C ausgegeben.

Im Beispiel 3) wird die Formelkombination INDEX/VERGLEICH genutzt und anhand des Kunden "Blau AG" die LieferantenNr. in Spalte A ausgegeben.

Wann nutze ich welche Formel?

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass beide Formeln ihren Platz in Excel haben und die Antwort auf die Frage auch nicht pauschal beantwortet werden kann. Wenn Sie Informationen rechts von der Suchspalte auslesen möchten, ist es egal, welche Varianten Sie verwenden. Es gibt keinerlei Geschwindigkeitsunterschiede. Aus der Gewohnheit heraus nutzen die meisten Anwender jedoch den SVERWEIS, da dieser in vielen Fällen gängiger ist. Und auch die Suche rechts der Suchspalte ist in vielen Fällen gegeben.

Tipp: In Excel 365 ersetzt die Formel XVERWEIS die Frage nach SVERWEIS oder INDEX/VERGLEICH, denn diese neue Verweisformel macht beide "alten" Formeln überflüssig und kann sowohl rechts als auch links der Suchspalte Ergebnisse liefern.

