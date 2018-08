Mit Pivot-Tabellen kann man lange Datenlisten übersichtlich gestalten. Interessant ist hierbei die Kombination der Filter- und Rechenfunktion. In diesem Excel-Tipp erfahren Sie, wie die ausgewählten Filter in der Pivot-Tabelle sichtbar gemacht werden können. Weiter

Wenn Sie in einer Datentabelle mit wenigen Klicks spezielle Werte ermitteln wollen, die bestimmte Kriterien aufweisen, kann Ihnen eine einfache Formel weiterhelfen. Weiter

Datenanalyse mit Pivot-Tabellen: So verdichten Sie Buchhaltungsdaten zu Kostenanalysen

Einführung Informationen, Zahlen und Daten sind die Basis für zahlreiche unternehmerische Entscheidungen. An der Masse mangelt es in der Regel nicht. Zahlenmaterial liegt oft so umfangreich und detailliert vor, dass man schnell den Überblick verlieren kann. ...

mehr

30-Minuten testen