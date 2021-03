Bild: Pexels/Tembela Bohle Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Veranstaltung als hybride Veranstaltung am Campus der Frankfurt School sowie online stattfinden kann

Der Controlling & Performance Management-Dialog wird am 19. Mai 2021 erstmals vom Center for Performance Management & Controlling (CPMC) der Frankfurt School in Kooperation mit dem Internationalen Controller-Verein (ICV) veranstaltet. Die kostenfreie Veranstaltung wartet mit interessanten Themen und einigen Top-Rednern auf.