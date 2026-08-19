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Chief Financial Officer (CFO)

Rechenstreifen
Bild: Haufe Online Redaktion

Die Verantwortungsbereiche des Chief Financial Officer (CFO) sind in den meisten Unternehmen derzeit im Umbruch. Damit unterliegt auch die Rolle des CFO einem signifikanten Wandel. Auf dem Weg zur “Finance Excellence” muss der CFO die Effektivität und Effizienz in seinem Verantwortungsbereich steigern und damit stärker zum Unternehmenserfolg beitragen.

 Von Bedeutung ist dabei nicht nur das Hinterfragen der einzelnen Teilfunktionen, wie beispielsweise das Controlling, sondern das Überdenken der organisatorischen Gestaltung des gesamten CFO-Bereichs.

Aufgabenbereich des Chief Financial Officer

Der CFO wird überdies immer mehr als betriebswirtschaftlicher Berater und Sparringspartner des Chief Executive Officer (CEO) gesehen. In der Vergangenheit dominierten die Aufgaben in Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss, Treasury und Sicherstellung von Finanzierung und finanziellem Gleichgewicht.
In der neuen Funktion als Navigator ist es seine vordringliche Aufgabe, ein integriertes Steuerungssystem von der strategischen Planung und Budgetierung über das Reporting bis hin zu den Incentive-Systemen zu gestalten und dessen Funktionieren sicherzustellen. Als Copilot an der Seite des CEO soll der CFO mit seinem Team den operativen Geschäftseinheiten über die klassische Abweichungsanalyse hinaus Maßnahmenempfehlungen geben und die Maßnahmenumsetzung überwachen.

Kreislaufwirtschaft zirkuläres System spirale
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Nachhaltigkeitscontrolling

Wie wird Nachhaltigkeit wirksam? 3 Maßnahmen für eine integrierte Steuerung

Nachhaltigkeit kann nur wirksam werden, wenn es in der gleichen Logik gesteuert wird wie finanzielle Zielgrößen. Dazu muss Nachhaltigkeit in die „normale“ Unternehmenssteuerung integriert werden. Auf Basis der Chief Sustainability Officer Studie 2026 haben Maren Hartmann und Janina Bremer die aktuelle Situation analysiert und geben 3 Empfehlungen, wie Nachhaltigkeit wirksam wird. 
KI_abstraktes Netzwerk Daten visualisiert
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KI-Transformation

Warum das Controlling jetzt zum Taktgeber werden kann

KI ist in deutschen Unternehmen kein Zukunftsthema mehr. Sie wird bereits operativ eingesetzt – auch im Finanz- und Rechnungswesen. Die Studie „Erfolgstreiber der KI-Transformation“ zeigt jedoch deutlich: Zwischen ersten Anwendungen und einer echten Transformation liegt ein weiter Weg. Entscheidend ist nicht, ob KI genutzt wird, sondern wie systematisch sie strategisch verankert, organisatorisch gesteuert und kulturell getragen wird.
Interview List & Petschmann
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Finance-Transformation: Erfolgreiche Umsetzung im Mittelstand

„Bei einer Finance Transformation sollte man die Organisation von Grund auf neu denken!“

Während vielfach noch über Digitalisierung gefachsimpelt und agile Organisationsformen gerätselt wird, wird beim Maschinenbauer BHS Corrugated schon umgesetzt. Mit der Modernisierung seiner Finanzorganisation beweist das Unternehmen sowohl großen Veränderungswillen als auch Pragmatismus. In Teil 1 dieser Interviewserie berichten Dr. Thomas List (Group CFO) und Leonis Petschmann (Managing Partner Vindelici Advisors) über die Relevanz der Finance Transformation sowie Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung.
Mann schaut auf Tafel mit Fragezeichen
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Cashflow stabilisieren: straffes Forderungsmanagement und solide Fremdfinanzierung

Aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise hat sich das Risiko von Forderungsausfällen deutlich erhöht. Nicht wenige Verantwortliche im Rechnungswesen sorgen sich nun um Liquiditätsengpässe. Das Top-Thema gibt Handlungsempfehlungen für einen zügigen Forderungseingang sowie den Umgang mit alten und neuen Fremdfinanzierungsformen.
Nippel
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Campus for Controlling 2024

Die Rolle des CFO in der Krise am Beispiel von LEONI

Dr. Harald Nippel, CFO der LEONI AG, schilderte das Krisenmanagement bei LEONI während der Refinanzierung und der Sanierung. Dabei ging er insbesondere auf die Aufgaben des CFO ein, dem im Krisenkontext eine besondere Verantwortung zukommt. Außerdem erläuterte er seine Erfahrungen mit dem "Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetzes" (StaRUG), welches bisher noch ein eher unbekanntes Verfahren ist.
Fachkonferenz Finance Excellence
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Veranstaltungskalender

Fachkonferenz Finance Excellence (30. März 2022)

Die  17. Fachkonferenz Finance Excellence in Düsseldorf steht unter dem Motto „Permanenter Wandel als Herausforderung für den Finanzbereich − Welche Initiativen stehen auf der CFO-Agenda?“. In diesem Jahr liegt der Fokus auf den aktuellen Herausforderungen und Chancen des Finanzbereichs sowie mögliche strategische Maßnahmen, die dem CFO-Bereich helfen, sich zukunftsgerichtet und effizient aufzustellen.
Umfrage Wissensmanagement
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Expertinnen und Experten gesucht

CFO-Studie 2022: Corona, Digitalisierung & Nachhaltigkeit - Wie CFOs den Weg zum "New Normal" finden

Was heißt „New Normal“ für den Finanzbereich und wie können Unternehmen es erfolgreich gestalten? Diese Fragestellung und die Auswirkung des Trends „Nachhaltigkeit“ auf den Finanzbereich untersucht die Unternehmensberatung Horváth in ihrer CFO-Studie 2022. Dazu ist jetzt die Einschätzung von Führungskräften aus dem Finanzbereich gefragt. Eine Teilnahme ist bis zum 31.10.2021 möglich.
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