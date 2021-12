Die Megatrends für den Finanzbereich

Welche Themen sind bei CFOs in den Fokus gerückt? Bernardin Generalao, Director Regional Partner Relations DACH bei IMA, erläutert im Interview, welche Megatrends die Finanzfunktion aktuell besonders beschäftigen. Dabei geht er auch auf die Rolle des CFOs als "Forward Thinker" ein.

CFOs mussten sich in den vergangenen zwei Jahren mit zahlreichen Herausforderungen, wie beispielsweise der Coronakrise oder auch der digitalen Transformation, auseinandersetzen. Welche Themen sind aus Ihrer Sicht in den Fokus gerückt?

Bernardin Generalao: Corona ist und bleibt ein drängendes Thema. Noch im Sommer haben wir gehofft, dass wir bereits bei der Pandemie das Schlimmste hinter uns haben. Und nun mussten wir feststellen, dass eine weitere Welle uns erneut vor Herausforderungen stellt. Das Thema wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Es gibt aber weitere Themen, mit denen CFOs sich kurz-, mittel- und langfristig auseinandersetzen müssen. Wir von IMA haben dazu einige Megatrends identifiziert.

Welche Megatrends sind das?

Das ist einmal das Thema Remote-Arbeit für Finanzteams. Die "Remote-Arbeit" hat viele Herausforderungen gestellt, bietet aber auch neue Chancen. Agiles Arbeiten mit Tools, die es jedem jederzeit ermöglichen beispielsweise auf Berichte zugreifen zu können, sind zum Beispiel in den Fokus von CFOs gerückt.

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird immer wichtiger. Unabhängig von gesetzlichen Vorgaben, stellt sich für CFOs die Frage: Wie kann man über Nachhaltigkeit berichten? Muss man so berichten, dass es für Investoren und Stakeholder schön aussieht? Wie kann man die Nachhaltigkeitsaktivitäten so optimieren, dass es tatsächlich einen Mehrwert bringt und nicht nur reines "Green-washing" darstellt?

Finanzfachleute müssen mehr Verantwortung für Nachhaltigkeitsthemen übernehmen!"

Ein weiterer Trend ist das Thema „Diversity, equity and inclusion (DEI)“. Das wird ein Wettbewerbsentscheidungsmerkmal sein. CFOs und CEOs müssen sich fragen, wie sie ihr Unternehmen bzw. ihre Teams so gestalten können, dass diverse Persönlichkeiten aufgenommen werden und gutes Fachpersonal rekrutiert werden kann. Das ist ein wichtiger strategischer Punkt.

Und natürlich muss auch die digitale Transformation genannt werden. Nicht in jedem Unternehmen kommt der Wandel schnell - aber er kommt! Die Automatisierung wird sich beschleunigen in den nächsten Monaten. Es gibt aktuell noch kein Leben ohne Pandemie.

Bei den Megatrends haben wir noch den Bedarf an Weiterbildung identifiziert. Und zwar sowohl das Thema Weiterbildung allgemein als auch die Weiterbildung im Rahmen der digitalen Transformation, um mit neuen Tools arbeiten zu können.

Und schließlich: Wer hätte vor drei oder vier Jahren eine Pandemie kommen sehen? Eine kleine Anzahl von CFOs, die sich intensiv mit Risikomanagement auseinandergesetzt haben, konnte besser mit der Situation umgehen. Ihnen gelang es meines Erachtens gut, sich mit verschiedenen Szenarien auseinanderzusetzen. Was kommt auf das Unternehmen zu? Kommt noch eine vierte oder fünfte Welle? Wie wird die Lieferkette hierdurch beeinflusst?

Verändert das die Rolle der CFOs?

CFOs wollen eine Grundlage, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Ihre Rolle verändert sich.

CFOs müssen immer mehr zum "Forward Thinker" werden."

Sie müssen in der Lage sein, Risiken zu antizipieren. Wenn Umsätze und Gewinne erzielt werden, dann konnte man sich bisher "auf die faule Haut legen". Aber jetzt muss man die Zeit nutzen und Prozesse genauer prüfen. Wie kann man mit Risiken, die kommen könnten, umgehen? Corona ist hier aktuell das beste Beispiel. Welche Auswirkungen kommen noch bezüglich einer Inflation? CFOs, die sich mit diesen Szenarien im Vorfeld auseinandersetzen und dabei auch mit der IT ein System aufbauen, das verschiedene Szenarien abbilden kann, sind ohne Zweifel besser aufgestellt.

Was bedeuten diese Trends für Finanzfachkräfte?

Diese Trends, gerade auch in Bezug auf die digitale Transformation und die Weiterbildung, sind für Finanzexperten von großer Bedeutung. Tools zu haben ist schön und gut. Aber wann machen neue Tools die Arbeit auch tatsächlich besser? Finanzfachkräfte müssen mit der digitalen Transformation herausfinden, wie sie Daten in Dialoge umwandeln können. Dazu benötigen sie entsprechende Kenntnisse. Die ganze digitale Transformation muss mit Weiterbildungsangeboten begleitet werden.





Das Interview führte Sylvia Meier, Diplom-Finanzwirtin (FH), freie Autorin und Redakteurin.

Über Bernardin Generalao:

Bernardin Generalao, seit 2018 bei IMA, verantwortet in seiner Funktion als Director, Regional Partner Relations die Aktivitäten des Institute of Management Accountants im deutschsprachigen Raum in Europa. Herr Generalao ist zuständig für die Entwicklung und Pflege von Geschäftsbeziehungen und Partnerschaften zu einem umfangreichen Netzwerk von Unternehmen, Universitäten, Kursanbietern, Fach- und Ortsverbänden in Zentraleuropa. Darüber hinaus ist er für die Förderung von Geschäftsmöglichkeiten und den kontinuierlichen Zuwachs der IMA-Mitgliedschaften und CMA-Kandidaten in Europa verantwortlich.