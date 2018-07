Veraltete Rechnungs-Workflowsysteme sorgen dafür, dass der gesamte Prozess lange dauert. Durch eine Prozessautomatisierung bieten sich neue Potenziale. Bild: pixabay

Die Digitalisierung des Finanzbereichs erfordert, dass auch die Prozesse von Schnittstellen neu überdacht werden. Das gilt beispielsweise auch für den Einkauf. Wie können die Einkaufs- und Bezahlprozesse mit dem Finanzbereich zusammenwachsen? Und welche Erfolge lassen sich durch Prozessautomatisierung erzielen?

Vor allem in großen, komplexen Unternehmensstrukturen sind viele Prozesse noch nicht standardisiert. Das Zusammenspiel verschiedener Bereiche ist jedoch von großer wirtschaftlicher Bedeutung. So haben beispielsweise Prozesse im Einkauf unmittelbare Auswirkungen auf das Working Capital Management. Umso wichtiger ist es, dass die Finanz- und Einkaufsprozesse zusammenwachsen.

Einkaufs- und Bezahlprozess bei Freshfields

Bei der Wirtschaftskanzlei Freshfields ist der Einkaufs- und Bezahlprozess bereits aufgrund seiner großen Volumina eine herausfordernde Aufgabe. Hinzu kommt ein veraltetes Rechnungs-Workflowsystem. Dieses System ist zwar mit anderen Einheiten und Ländern verknüpft, ermöglicht jedoch keine harmonisierte und moderne Prozessabwicklung. Hierdurch entstehen zahlreiche Herausforderungen, wie z.B.

unkontrollierte Ausgaben und

aufwendige manuelle Prozessanpassungen.

Einheitliches Prozessverständnis muss entwickelt werden

Im Prozess selbst mangelt es daher an der Transparenz über

Bestellungen,

Rechnungen und

anstehende Zahlungen.

Eine weitere Herausforderung liegt darin, dass in den Bereichen "Finanzen" und "Einkauf" unterschiedliche Kennzahlen für die Prozesskontrolle und -steuerung zum Einsatz kommen. Ein einheitliches Prozessverständnis ist noch nicht vorhanden.

Gemeinsam mit dem Softwareanbieter Basware hat Freshfields daher ein Projekt initiiert und umgesetzt, um die Herausforderungen durch eine moderne und globale Lösung zu bewältigen. Berenice Koch, Business Analysis Manager bei Freshfields und Projektleiterin auf der Kundenseite, und Dr. Jörg Schramm, Vice President Purchase-to-Pay Kontinentaleuropa bei Basware und Projektleiter auf der Anbieterseite berichten über das entstandene Projekt "Digitalisierung des Source-to-Pay-Prozesses bei Freshfields Bruckhaus Deringer".

Ziele eines neuen Source-to-Pay-Prozesses

Freshfields verfolgt mit der Neumodellierung des "Source-to-Pay"-Prozesses und der Unterstützung durch Basware mehrere Ziele. Zunächst sollen Synergien durch vollständige und klassifizierte elektronische Daten über den gesamten P2P-Prozess gehoben werden. Zu diesen Synergien zählen nachhaltige Kosteneinsparungen in den Prozessen, aber auch die Optimierungen der Prozesse und Lieferantenbasis durch die neu gewonnene Transparenz. Eine erneuerte, detaillierte Compliance und ein optimiertes Lieferantenmanagement sollen die Realisierung der verhandelten Einsparungen auch langfristig sichern. Zu guter Letzt verfolgt Freshfields das Ziel einer möglichst hohen Automatisierung in den „Source-to-Pay“-Prozessen, um zusätzliche Effizienzsteigerungen zu erreichen. Durch die kürzeren Durchlaufzeiten der Rechnungen sollen Steigerungen bei der Skontorealisierung ermöglicht werden.

Vier Handlungsfelder für einen modernen "Source-to-Pay"-Zyklus

Um die gesteckten Ziele zu erreichen, ist der „Source-to-Pay“-Prozess nach Basware-„state-of-the-art“ soweit wie möglich zu digitalisieren und die einzelnen Prozessschritte elektronisch zu integrieren. Dabei lassen sich vier wesentliche Handlungsfelder für einen modernen „Source-to-Pay“-Zyklus identifizieren:

Einkaufs- und Prozessanalyse

Veränderung des Einkaufs(-verhaltens)

Prozessautomatisierung

Working Capital Optimierung

Die umfassende und detaillierte Analyse des Einkaufs durch ein modernes Beschaffungssystem bildet die Grundlage für die zukünftige Beschaffung und die zugrundeliegenden Folgeprozesse bei Freshfields. Mithilfe der Basware-Lösungen bietet sich für die Kanzlei die Möglichkeit, sämtliche Einkaufsdaten in einem System zu führen. Dadurch wird sowohl eine hohe Transparenz als auch eine schnelle Verfügbarkeit der Daten (z.B. für tagesaktuelle Abfragen) zu den direkten und indirekten Ausgaben, ausgewählten Verkäufern und Prozessen garantiert. Bei der Veränderung des Einkaufs(-verhaltens) wurden die Möglichkeiten für digitale Einkaufslösungen stark erweitert. Hierdurch ist es zukünftig für Freshfields möglich, vermehrt in digitalen Shops oder durch digitale Orders deutlich effizientere elektronische Einkaufsprozesse durchzuführen.

Working Capital wird durch Prozessautomatisierung verbessert

Ein ganz wesentlicher, zusätzlicher Baustein in der Gestaltung des neuen „Source-to-Pay“-Prozesses lag im Bereich der Prozessautomatisierung. Durch das Projekt initiiert, wurde der Anteil digitaler Rechnungen von 5 % auf 53 % deutlich erhöht. Der darauf aufbauende, neue Workflow sieht die vollständige elektronische Erfassung der Rechnungsdaten vor, die anschließend im System gebündelt und teilweise automatisiert weiterverarbeitet werden. Bei den automatisierten Prozessen kommt darüber hinaus auch Machine Learning zum Einsatz, um eine die Aufgaben weiter zu automatisieren (z.B. Kontierungsvorschlag für Rechnungen ohne Bestellbezug). Der neue Workflow führt zu einer Verkürzung der Rechnungsdurchlaufzeiten, weshalb durch das Projekt auch das Working Capital optimiert werden konnte, z.B. indem die Verbindlichkeiten schneller fakturiert werden.

Fazit des Projektes

Die Erfolge des Projektes lassen sich sowohl quantitativ als auch qualitativ ausdrücken:

Die Rechnungsdurchlaufzeiten sind auf unter acht Tage gesunken und der Anteil der Papierrechnungen auf 47% zurückgegangen.

Gleichzeitig hat sich die Stabilität des Systems deutlich erhöht, das Reporting ist detaillierter und die Antwortzeiten schneller geworden.

Außerdem ist das Workflow-Management deutlich transparenter und die Informationsdichte im Workflow gestiegen.

Warum IT-Projekte häufig scheitern

In Ihrem Vortrag gehen die beiden Referenten auch auf die Ursachen für das Scheitern von (IT-)Projekten ein. Um das Scheitern eines Projektes zu vermeiden, sollten im Vorfeld die typischen Fehler und Probleme betrachtet und deren mögliches Auftreten im Projekt evaluiert werden. Zu den häufigsten Gründen für das Scheitern von Projekten zählen:

Fehlende Unterstützung durch das Top-Management

Fehlende Ressourcen oder Kompetenzen

Unklare Zielsetzung oder unrealistische Erwartungen

Überambitionierte Zeitvorstellungen

Hinzu kommt der Faktor Mensch, dem bei der Umsetzung eines Projekts häufig zu wenig Aufmerksamkeit gezollt wird. Widerstand gegen Veränderungen äußert sich in Aussagen wie "Das haben wir schon immer so gemacht" und muss aktiv bearbeitet werden.

Abgeleitet aus Ihren Projekterfahrungen geben die Referenten Empfehlungen für die erfolgreiche Gestaltung von Projekten. Dabei fokussieren sie sich vor allem auf drei Bereiche:

Komplexität,

Kommunikation und

Kooperation.

Im Zusammenhang mit der Komplexität sollte in einem Projekt darauf geachtet werden, dass die Vielfalt der Interaktionen und Wechselbeziehungen im Projektumfeld (wie z.B. Teams, Rollen, Personen, Budget) nicht zu vielschichtig und damit unübersichtlich werden. Die Referenten empfehlen, sich zunächst die Komplexität bewusst zu machen und von vornherein mit einer Eingrenzung des Projektumfanges bzw. nur mit ersten Piloten zu starten.

Im Bereich der Kommunikation gilt: „Man kann im Projekt nie genug kommunizieren“. Deshalb sind bereits im Vorfeld die relevanten Zielgruppen zu identifizieren und ein Kommunikationsfahrplan für eine regelmäßige Kommunikation zu erstellen.

Zu guter Letzt ist für ein erfolgreiches Projekt eine starke Kooperation nötig. Diese reicht vom Einbezug externer Berater über die frühzeitige Einbindung der Fachbereiche und IT-Security bis hin zum Management Buy-in. Außerdem sollte zunächst mit einem Best Practice-Ansatz gestartet werden und erst anschließend eventuell notwendig gewordene Anpassungen vorgenommen werden. Zudem sind die Service-Einheiten, die später das Produkt betreuen, von Anfang an einzubinden, um sowohl frühzeitig das Wissen als auch das Commitment zum Produkt herzustellen. Eine Lieferanten-Kampagne dient dazu die Lieferanten mit "an Bord" zu holen und die richtige Auswahl der Lieferanten für den Pilot und den Regelbetrieb zu treffen.

Zu den Unternehmen:

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine international tätige Wirtschaftskanzlei mit Hauptsitz in London. Zu den Mandanten der Kanzlei zählen vor allem nationale und internationale Unternehmen, Finanzinstitutionen und Regierungen. Die Kanzlei beschäftigt rund 2800 Rechtsanwälte in über 75 Ländern und ist in Deutschland mit fünf Büros an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München vertreten.

Basware ist ein Anbieter für Software und Dienstleistungen im Bereich „Purchase-to-Pay“ (P2P).