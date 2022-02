In den letzten Jahren wird immer mehr über die Rolle(n) der Controller gesprochen und geschrieben. Mittlerweile ist eine wahre Flut von Rollenbezeichnungen und -beschreibungen entstanden. Grund genug für Jens Ropers, den Versuch zu wagen, einen Überblick herzustellen und ein Ordnungsangebot zu machen.

In einem Gespräch mit dem CFO eines mittelständischen Unternehmens meinte dieser mir gegenüber, er würde von den immer neuen Rollen ähnlich überfordert und verwirrt sein, wie von seinen überquellenden Feeds in den sozialen Netzwerken. „Einfach zu viel neuer Input! Alles für sich plausibel, aber ich verliere den Überblick.“ Grund genug in diesem Artikel den Versuch zu wagen, einen Überblick herzustellen und ein Ordnungsangebot zu machen.

Ein kurzer Blick in das Lexikon der Etymologie und den Duden zeigt, dass der Begriff „Rolle“ entweder auf die Form eines Gegenstandes bezogen werden kann, einen Bewegungsablauf beschreibt, oder – und da kommen wir dem Thema schon näher – folgende Bedeutungen hat:

von einem Schauspieler zu verkörpernde Gestalt Stellung, [erwartetes] Verhalten innerhalb der Gesellschaft

Auch wenn es sich auf den ersten Blick nicht erschließen mag, finden sich meiner Erfahrung nach genau diese beiden Denkansätze in Unternehmen wieder. Der erste Fall liegt vor, wenn sich eine R...