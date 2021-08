Was heißt „New Normal“ für den Finanzbereich und wie können Unternehmen es erfolgreich gestalten? Diese Fragestellung und die Auswirkung des Trends „Nachhaltigkeit“ auf den Finanzbereich untersucht die Unternehmensberatung Horváth in ihrer CFO-Studie 2022. Dazu ist jetzt die Einschätzung von Führungskräften aus dem Finanzbereich gefragt. Eine Teilnahme ist bis zum 31.10.2021 möglich.

Zielsetzung der Studie

Die Studie verfolgt das Ziel, aktuelle Trends, Chancen und Risiken der Finanzbereiche und ihre Bedeutung für die CFO-Agenda zu ermitteln. In diesem Zusammenhang werden die strategischen Stoßrichtungen und Maßnahmen, neue Herausforderungen sowie Rahmenbedingungen einer erfolgreichen Finanz-Transformation betrachtet. Dazu ist die Studie in 2 Teile gegliedert, die unabhängig bearbeitet werden können.

Teil I: „Corona, Digitalisierung, Nachhaltigkeit & Co - Wie CFOs den Weg zum "New Normal" finden“

Das vergangene Jahr hat für die Wirtschaft viele neue Herausforderungen mit sich gebracht. Viele Unternehmen meistern den Umgang mit der Krise jedoch schneller als anfangs geplant und sehr erfolgreich. Perspektivisch werden damit neue Trends und Herausforderungen wieder an Aufmerksamkeit gewinnen, die im letzten Jahr zwangsläufig in den Hintergrund getreten sind. Welche Megatrends rücken mit Blick nach vorne in den Unternehmensfokus und wie sieht das „New Normal“ im Finanzbereich aus? Eine Frage, die auch durch die strategischen Maßnahmen auf der CFO-Agenda beantwortet wird.

Teil II: „Deep-dive: Nachhaltigkeit als neue Maxime – der CFO-Bereich als Treiber und Gestalter?“

Darüber hinaus gilt Nachhaltigkeit als neue Maxime, aber ist der CFO-Bereich Treiber und Gestalter dieses Trends? Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Meinung sowie Einblicke und Erfahrungen zu diesen Themen.

Führungskräfte aus dem Finanzbereich sind gefragt

Zur Teilnahme eingeladen sind Führungskräfte, die im Finanzbereich tätig sind, ganz gleich aus welcher Branche. Ziel ist es, ein differenziertes Bild über verschiedene Unternehmen und Branchen hinweg zu erhalten.

Dauer der Befragung

Die Bearbeitungszeit für das Ausfüllen des Fragebogens beträgt je nach Auswahl der Themenfelder höchstens 20 Minuten. Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis 31.10.2021 möglich.

Benefits der Teilnahme: Trends und strategische Stoßrichtungen im Finanzbereich

Als Dankeschön erhalten Teilnehmer:innen die detaillierten Umfrageergebnisse als Ergebnisbericht und können daraus Trends, Herausforderungen und Maßnahmen sowie relevante Erkenntnisse für ihr Unternehmen ableiten.

Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Befragung abzubrechen.

Horváth sendet den Teilnehmer:innen die Studienergebnisse gerne zu, wenn sie dazu am Ende ihre Einwilligung geben. Die Antworten aus der Online-Befragung aller Teilnehmenden werden aggregiert ausgewertet und nur anonymisiert veröffentlicht. Ein Bezug der Online-Befragung zu personenbezogenen Daten wird nicht hergestellt. Die Anonymität der Teilnehmenden wird in jedem Fall gewährleistet.

Wer sein Einverständnis zur Zusendung der Studienergebnisse nicht gewährt, kan alternativ anonym an der Studie teilnehmen. In diesem Fall ist das nachträgliche Zusenden der Studienergebnisse allerdings nicht möglich.

Die Umfrage erfolgt online. Zugang haben Sie über folgende Links:

Horváth CFO-Studie 2022 – Deutsch

Horváth CFO Study 2022 – Englisch

Kontakt

Für Fragen oder Anmerkungen zur Studie stehen Ihnen Candice Wagner (Mail: CWagner@horvath-partners.com) und Achim Wenning (Mail: AWenning@horvath-partners.com) gerne zur Verfügung.