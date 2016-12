Kostenmanagement

19.02.2015 | News Compliance-Managementsystem

Welche Kosten kommen auf ein Unternehmen zu?

Bild: Haufe Online Redaktion

"If you think Compliance is expensive, try non-Compliance". Doch auch die Kosten für den Aufbau, die laufenden Anpassungen und die regelmäßigen Audits eines Compliance-Managementsystems müssen auf ihre Wirtschaftlichkeit hin geprüft werden. Aber welche Kosten kommen hier auf ein Unternehmen zu?mehr