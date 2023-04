Vier Zukunftsthemen für das Controlling

Der 5. Controlling & Performance Management-Dialog am 16.3.2023 widmete sich den Schwerpunktthemen Planung, Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit und Kostenmanagement. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Vorträge zur Konzernplanung bei der Commerzbank und zur Rolle des CFO als People Manager

Der 5. Controlling & Performance Management Dialog des CPMC fand vor Ort an der Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt statt und wurde zeitgleich per Livestream übertragen. Prof. Dr. Ronald Gleich, Academic Director des CPMC und Professor für Management Practice & Control der Frankfurt School of Finance & Management, moderierte durch die Veranstaltung.

Bei der Veranstaltung gewährten namhafte Unternehmen, wie die Commerzbank AG, Hays und die Debeka Versicherungsgruppe, Einblicke in folgende vier Schwerpunktthemen:

Konzernplanung,

personalbezogene Herausforderungen,

Transformation des Kostenmanagements und

Nachhaltigkeit.

Der Internationale Controller Verein (ICV) widmete sich der Darstellung und Diskussion ausgewählter Ergebnisse der Green Controlling-Studie 2022.

Einblick in die Konzernplanung der Commerzbank

Stefan Pohl, Senior Controller der Commerzbank AG, gab interessante Einblicke zum Thema "Konzernplanung der Commerzbank in turbulenten Zeiten von Ukraine-Konflikt und Corona".

Bild: Centre for Performance Management & Controlling

Herr Pohl verdeutlichte, dass die Corona-Krise eine Störung globaler Lieferketten und Lockdowns und damit einhergehend eine Erwartung sinkender Aktienmärkte und Insolvenzwellen zur Folge hatte. Der Ukraine-Konflikt führte zu steigender Inflation und damit zu steigenden Zinsen, wodurch Aktienmärkte deutlich nach unten korrigierten. Diese Auswirkungen hatten einen enormen Einfluss auf die Konzernplanung der Commerzbank.

Im Rahmen der Mehrjahresplanung bei der Commerzbank sind mehrere makroökonomische Einflussfaktoren zu nennen, wie u.a.

Zinsen

Aktienmärkte

Exporte

Inflation

Arbeitslosigkeit

Ölpreis

Hinsichtlich der Zinsen ist die Zinserwartung im Planungsverlauf deutlich gestiegen. Auf den Aktienmärkten haben sich die Erwartungen an die Entwicklung des DAX nicht zuletzt durch den Ukraine-Konflikt deutlich reduziert.

Im Jahr 2020 hat die Commerzbank die Entscheidung getroffen, mit der Firma Valsight Planungslösungen zu etablieren. Dabei hat die Commerzbank ein Dashboard implementiert, mit dessen Hilfe Planungen, Simulationen und Forecasts für Zinsberechnungen und Aktienmärkte durchgeführt werden können.

Neben der Ertrags- und Kostenplanung hat die Commerzbank inzwischen die komplette Personalplanung über eine Valsight-Planungslösung abgebildet. Dazu wurde auch ein Produkt zur Kunden-Produkt-Rentabilität eingerichtet.

Herr Pohl stellte zum Abschluss seines Vortrags seine persönliche Vision einer vollintegrierten Planungslösung durch Valsight vor. Dabei würde eine Raumkostenplanung sowie eine segmentinterne (vorgelagerte) Planung, und Funding im Mittelpunkt des Interesses stehen.

CFO’s als People Manager

Gerald Fahnenbruck, Senior Department Head - Finance and Digital Projects bei HAYS, berichtete zum sehr relevanten (Herzens-)Thema "People Management" – Das Finden, Binden und Befähigen von Mitarbeitern.

Bild: Centre for Performance Management & Controlling

Unter dem Titel "CFO’s als People Manager: Warum die größten Herausforderungen der kommenden Jahre personalbezogen sind“"stellte Herr Fahnenbruck eine spannende These auf:

Die wichtigste Aufgabe für Führungskräfte im Finance & Controlling sei in den nächsten Jahren nicht mehr Zahlen und Daten, sondern der Umgang mit Menschen.

Mit steigender Komplexität, sind auch die Anforderungen an den CFO gestiegen und vielfältiger geworden. Insbesondere sollten CFOs damit beginnen, sich auf ihre Mitarbeitenden zu konzentrieren, denn: der geschäftliche Erfolg - auch des Finanzbereiches - hängt von den Fähigkeiten, der Erfahrung, und der Einstellung der Mitarbeitenden ab.

Doch wie können CFOs ihre Mitarbeitenden binden? Hierzu stellte Herr Fahnenbruck auf Basis des Hays HR Report (2023) folgende zentrale Bindungsfaktoren vor:

Gute Führung und ein gutes Betriebsklima Marktgerechte Entlohnung und monetäre Anmerkung von Leistung Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, zum Beispiel durch Flexibilisierung

Dafür bedarf es "guter Führung". Insbesondere rät Herr Fahnenbruck dazu, dass sich CFOs (und andere Führungskräfte) bereits jetzt intensiv damit beschäftigen sollten, wie gute Führung aussieht und sich gezielt auf ihre Mitarbeiter:innen konzentrieren sollten.

Dabei ist es essenziell, dass CFOs als "Befähiger" agieren sollten, um das Zwischenmenschliche zu fördern. Auch sollte bedacht werden, dass das Thema People Management kein reines HR Thema sei. Auch wenn das HR unterstützend fungieren kann, so trage jede Führungskraft die Aufgabe, sich gezielt mit People Management auseinander zu setzen.

Herr Fahnenbruck führte dabei auch den People Manager ein – eine Person, die alles vereint – und dabei wie folgt unterstützen kann:

Potenziale von Mitarbeitern fördern (bspw. Mitarbeiterentwicklung)

Wertschätzung & Anerkennung von Leistung

Positives Arbeitsumfeld gestalten (bspw. hybrid / remote Arbeiten)

Kommunikation & Dialog (bspw. aktiv zu hören)

Inspirieren und Verbinden (bspw. Attraktivität vom Finance & Controlling nach außen tragen und Menschen für Fähigkeiten begeistern)

Vorträge im Überblick

Einblick in die Konzernplanung der Commerzbank in turbulenten Zeiten von Ukraine-Konflikt und Corona – Hr. Stefan Pohl, Senior Controller, Commerzbank AG

– Hr. Stefan Pohl, Senior Controller, Commerzbank AG CFO’s als People Manager: Warum die größten Herausforderungen der kommenden Jahre personalbezogen sind – Gerald Fahnenbruck, Senior Department Head Finance and Digital Projects, HAYS

– Gerald Fahnenbruck, Senior Department Head Finance and Digital Projects, HAYS News aus dem ICV – Claudia Maron, Vorständin, ICV

– Claudia Maron, Vorständin, ICV Transformation des Kostenmanagements in der Debeka-Versicherungsgruppe – Hr. Volker Abel, Director Financial Services Industry, Deloitte und Hr. Lukas Hein, Projektleiter KISS, Abteilung Finanzen/Zentrale Steuerungseinheit, Debeka Versicherungsgruppe

– Hr. Volker Abel, Director Financial Services Industry, Deloitte und Hr. Lukas Hein, Projektleiter KISS, Abteilung Finanzen/Zentrale Steuerungseinheit, Debeka Versicherungsgruppe Nachhaltigkeit als strategische und funktionsübergreifende Aufgabe – Einblicke in ausgewählte Ergebnisse der Green Controlling-Studie 2022 des ICV – Prof. Dr. Mike Schulze, Vizepräsident für Forschung, CBS International Business School und Fr. Andrea Kämmler-Burrak, Principal, Horváth