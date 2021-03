Studie „Kostenmanagement in Krisenzeiten“

Frankfurt School of Finance & Management

Das Thema „Kostenmanagement in Krisenzeiten“ wird in einer aktuellen Studie der Frankfurt School of Finance & Management, gemeinsam mit unterschiedlichen internationalen Kooperationspartnern, beleuchtet. Dazu ist jetzt die Meinung von Fach- und Führungskräften aus den kaufmännischen Bereichen sowie Managern mit Gesamtverantwortung gefragt. Eine Teilnahme ist bis Freitag, 30.04.2021, möglich.