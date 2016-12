20.04.2016 | Studie

Bild: EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Welche strategische Bedeutung hat das Kostenmanagement in Unternehmen? Wie ist Kostenmanagement in der Organisation verankert? Diese und weitere Fragen möchte die EBS Universität für Wirtschaft und Recht in ihrem vierten Barometer Kostenmanagement beantworten. Teilnehmer erhalten die Studienergebnisse kostenlos.

Kernaufgabe des Kostenmanagements ist die nachhaltige Sicherstellung des effizienten und effektiven Einsatzes der finanziellen und materiellen Ressourcen im Unternehmen. Damit leistet das Kostenmanagement einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung von wichtigen Investitionsvorhaben.

Ziel der Studie ist es, allgemeine Einblicke in das betriebliche Kostenmanagement zu ermöglichen und – vor dem Hintergrund verschiedener makroökonomischer Entwicklungen wie den volatilen Rohstoffpreisen oder der Niedrigzinsphase – den Zusammenhang zwischen einem ganzheitlichen Kostenmanagement und der Finanzierung von Investitionen zu beleuchten.

Die Erhebung startet am 20. April und endet am 30. Juni 2016.

Die Teilnahme an der Umfrage nimmt ca. 10-15 Minuten in Anspruch.





Als Dankeschön für Ihre Teilnahme erhalten Sie auf Wunsch kostenfrei den Ergebnisbericht der Studie zugesandt.