09.04.2014 | Studie

Bild: EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Wo legen die Unternehmen ihre Schwerpunkte bei der Kostensenkung? Wie gehen sie dabei vor? Um diese Fragen zu beantworten, erhebt die EBS Universtität für Wirtschaft und Recht das Barometer Kostenmanagement. Die Studie wird in diesem Jahr zum 3. Mal durchgeführt.

Kontinuierlich zunehmende Wettbewerbsintensität, Volatilität der Märkte und sich häufende konjunkturelle Schwächeperioden machen das Kostenmanagement zu einem Thema permanenter Brisanz für Unternehmen. In der Forschung dagegen findet das Thema Kostenmanagement, trotz seiner wachsenden Bedeutung, kaum Beachtung. Daher hat das Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Kooperation mit Expense Reduction Analysts den Barometer Kostenmanagement initiiert. Der Fokus liegt dabei nicht nur darauf, den Status Quo zu ermitteln und darzustellen, sondern es werden auch Trends und Best Practices aufgezeigt. Ein weiterer Schwerpunkt bildet in diesem Jahr das Thema Finanzierung von Investitionsvorhaben.

Die Erhebung startete am 9. April und endet am 25. Mai. Allen Teilnehmern wird als Dankeschön der Ergebnisbericht der Studie kostenfrei zugesandt.

Die Teilnahme an der Umfrage nimmt ca. 10-15 Minuten in Anspruch.