13.06.2012 | EBS-Studie

Bild: Haufe Online Redaktion

Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht führt derzeitig eine aktuelle Studie zum Thema Kostenmanagement durch. Sie sind herzlich eingeladen, an dieser Studie teilzunehmen.

Aufgrund zunehmender Wettbewerbsintensität, Volatilität der Märkte und sich häufenden konjunkturellen Schwächeperioden ist Kostenmanagement für Unternehmen ein Thema von hoher Bedeutung.

Das Ziel ist dabei die stetige Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Effizienzsteigerung. Dabei stellt für viele Unternehmen insbesondere der Bereich der Gemeinkosten immer noch eine Grauzone dar, obwohl diese sowohl absolut als auch relativ in Bezug auf die Gesamtkosten weiter steigen.

Kostenfreie Zusendung des Ergebnisberichtes

Aus diesem Grund führt das Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gemeinsam mit Expense Reduction Analysts eine Studie zum Status Quo des Kostenmanagements in Unternehmen durch. Sie sind herzlich eingeladen, an dieser Studie teilzunehmen. Als Dankeschön für Ihre Teilnahme erhalten Sie nach Abschluss der Studie kostenfrei den Ergebnisbericht zugesandt.