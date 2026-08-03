Supply Chain Controlling

Congress der Controller 2025: Sabrina Bouchenak
Congress der Controller 2025: Sabrina Bouchenak
Congress der Controller 2025

Controlling als strategischer Partner der Supply Chain

Der Congress der Controller 2025 stellte unter dem Motto "Global Competition" die strategische Rolle des Controllings im internationalen Wettbewerb in den Mittelpunkt. Sabrina Bouchenak, Partnerin bei BCG, zeigte in ihrem Vortrag, wie sich Controlling in der Supply Chain vom operativen Zahlenwerk zum strategischen Steuerungsinstrument wandelt – als Antwort auf Disruption, geopolitische Risiken und steigende Transparenzanforderungen.
Dieter Kahling
Dieter Kahling
Campus for Controlling 2023

Supply Controlling @Henkel: Business Intelligence steigert Transparenz in der Supply Chain

Welche Rolle spielt das Supply Controlling im Umgang mit den zahlreichen Krisen der vergangenen Jahre? Welchen Beitrag leisten BI-Tools, um die Transparenz in der gesamten Supply Chain zu verbessern? Antworten auf diese Fragen gab Dr. Dieter Kahling in einem aufschlussreichen Vortrag. Besonders interessant waren die Tools zur Produktzusammensetzung und zur Preisentwicklung.
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